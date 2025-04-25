Renault Group'dan maliyet azaltma kararı

Renault Group, 2025 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre grubun cirosu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 azalışla 11,675 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Renault Group 2025 yılının ilk çeyreğinde, 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 artışla 564 bin 980 adet satış gerçekleştirdi.

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Renault Group CFO’su Duncan Minto, 2025’in ilk çeyreğinde zorlu bir ortama rağmen dünya genelinde satışlarda yüzde 2,9’luk bir büyüme ile pazarı geride bıraktıklarını bildirdi.

Minto, "Bu büyüme, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz ürün lansmanlarımızın başarısından kaynaklanıyor. İlk çeyrekte, bu yeni modeller fatura edilen araçlarımızın yüzde 28,3’ünü oluşturdu ve yeni ürünlerimizin kademeli artışı sayesinde bu oran önümüzdeki çeyreklerde yükselmeye devam edecek. 2025’in sonunda, Renault Group Avrupa pazarındaki en güncel ürün gamına sahip olacak ve kapsama alanını genişletecek. Maliyet yönetimi hâlâ en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Son derece istikrarsız bir makroekonomik ortamda Renault Group, ilave maliyet azaltıcı önlemleri proaktif bir şekilde hayata geçirme kararı aldı. Bu çabalar, rekabetçiliğimizi artıracaktır" dedi.

2025'te 7 lansmanla ürün atağına hazırlanan Fransız üretici, 2025'te yüzde 7'nin üzerinde grup faaliyet kârı ve 2 milyar Euro'dan fazla serbest nakit akışı bekliyor.