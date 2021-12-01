Fransız üreticiden Türkiye'ye özel plan!

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Türkiye’de faaliyet gösterecek Renault Group Otomotiv A.Ş’nin (RGO) kurulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, RGO, Renault Group’un Ocak ayında açıkladığı orta vadeli 'Renaulution' planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek 'Yeni Atılım' projesini hayata geçirmek amacıyla kuruluyor.
'Renaulution' planının ana hedefi ise, önümüzdeki dönemde iş modellerini, teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak, Renault Group’u yeni mobilite ekosisteminin güçlü bir oyuncusu haline getirmek olarak açıklanıyor.
Renault, bu yeni yapılanma ile Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere, Oyak Grubu ile olan ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi.
YENİ ŞİRKETİN CEO'SU HAKAN DOĞU
Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan şirketin CEO’luk görevine de 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Hakan Doğu'nun atandığı belirtildi.
Halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alan Doğu, Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra, RGO A.Ş. CEO’luğu görevini de yürütecek ve Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu'nun, Fransız grubun Türkiye’ye yönelik 'Yeni Atılım' planının uygulanması ve yönetiminden sorumlu olacağı da verilen bilgiler arasında.
ELEKTRİKLİ ARAÇ EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR
Renault Group’un Türkiye için oluşturduğu “Yeni Atılım” stratejisi ise şu başlıklardan oluşuyor;
- Kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek,
- Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak,
- Kurulan RGO A.Ş iştiraki sayesinde Oyak Grubu başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmak.
Renault 1968’den bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında varlık gösteriyor. Bursa'daki üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden şirketin, 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırımların toplamı ise 2 milyar euro seviyesinde.
Öte yandan, Renault Group Türkiye’de hali hazırda 3 şirket ile faaliyet yürütüyor. Bunlar;
- Oyak Renault: Renault S.A.S (yüzde 51) ve Oyak Grubu (yüzde 49) ortaklığı,
- MAİS A.Ş: Oyak Grubu (yüzde 51) ve Renault S.A.S (yüzde 49) ortaklığı,
- ORFIN: Oyak Grubu (yüzde 50) ve Renault S.A.S (yüzde 50) ortaklığı olarak açıklanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!