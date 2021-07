İHA

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina’ya giden Futbol A Takımı kafilesinin havalimanında karşılaştığı muamele ile ilgili konuşan Sanver, "Bu defa başkaları adına üzüldük. Kamuoyunun çok iyi bildiği gibi dün Atina’ya bir dostluk maçı için gittik. Sınırda kafilemiz Türkiye ve Yunanistan arasındaki sağlık prosedürlerini sağlıyor olmasına rağmen Covid PCR testleri bahane edilerek kaba ve haksız bir muameleye tabi tutulduk. Bize çıkartılan zorluğun bir rasyonel tarafı yoktu. Yapıcı bir şekilde mukabele etmeye çalıştık; ama netice itibarıyla bize orada istenmediğimizin mesajı verildiğini anladık. Bunu anlar anlamaz da elbette istenmediğimiz yerde durmadık ve hemen geri döndük. Her şeyden evvel geri dönüş çabamızı kolaylaştırmalarından dolayı önce Türk Hava Yolları’na, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın İlker Aycı’nın şahsında teşekkür ediyoruz. Yaşanan bu talihsiz gelişmeye dair ifade edeceğimiz ilk duygu büyük bir şaşkınlıktır. Yunan halkına duyduğumuz bütün saygı ile, taraftar sayısı Yunanistan’ın toplam nüfusunun birkaç katı olan bir spor kulübüyüz. Ayrıca uzattığımız dostluk eli sadece kulübümüzün değil, Türkiye’nindir de Toplumsal ve siyasi önemini açıklamaya gerek duymuyoruz. Bu dostluk elinin böyle basit, ilkel, akıl dışı bir yaklaşım ile geri çevrilmesine şaşırmamak imkansız. Bunu dar bakışlı bazı bürokratların veya siyasetçilerin kişisel tasarrufu olduğuna ve Yunanistan hükümetinin bunun gereğini yapacağına inanıyoruz. Aksi durumda bu dar bakışın Yunanistan hükümetinden kaynaklandığını düşünürüz ki, hem Yunan halkı adına üzülür hem de Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğinden endişe ederiz. Her halükarda biz biz spor kulübüyüz. Bu konuda yapabileceklerimiz ya da yapamayacaklarımız spor kulübü olma tarifimizle sınırlıdır. Bu çerçevede her şeyden evvel dün maruz kaldığımız kaba davranışın sorumlularını kınadığımızı söylemek isteriz. Ayrıca elbette ki bu sadece bize değil, tüm Türkiye’ye yöneltilen bir hareket olduğundan bundan böyle Yunanistan ile kuracağımız sportif ilişkilerin değerlendirmesini elbette Dışişleri Bakanlığımız ile istişare ile yapacağız. Her halükarda altını çizmek gerekir ki Türkiye’ye gelecek, misafirimiz olacak Yunan sporcularını şu ana kadar olduğu gibi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Konuyu uluslararası platformlarda spor hukuku ve genel hukuk açısından da takip haklarımızı mahfuz bırakıyoruz.”

"BİZİM İÇİN YANLIŞ, KİM YAPARSA YAPSIN YANLIŞTIR"

Olympiakos'a da seslenen Sanver, "Bu vesile ile kendisi ile dostluk maçı yapmaya değer bulduğumuz Olympiakos takımına da seslenmek istiyoruz. Benzeri bir durum Olympiakos’un Türkiye ziyaretinde gerçekleşmiş olsaydı, yapanın kendi ülkemiz olduğuna bakmadan tepki verirdik. Çünkü biz fikir ve vicdan özgürlüğünü değer olarak benimsemiş bir spor kulübüyüz. Bizim için yanlış, kim yaparsa yapsın yanlıştır. Yanlışın bizimkilerin yapmış olması, onu doğru kılmaz. Umarım dostluk maçı yapmak üzere değerler ortaklığımız olan bir kulübü seçmişisizdir. Her hâlükârda dün, Olympiakos’un vermeye çalıştığı destek için şükranlarımızı sunuyoruz."

"GALATASARAY KİTLESEL BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’a yapılan bir ziyaret sonrasında sosyal medyada oluşan bazı tepkiler üzerine de

açıklama yapan Remzi Sanver, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkanımız geçtiğimiz hafta bir grup iş adamını kabul etti. Bu iş adamı heyetini başkanımıza getiren de Yönetim Kurulu Üyelerimizin çoğunun tanıdığı benim de şahsen tanıma şerefine nail olduğum çok kıymetli ve çok sevgili bir üyemizdi. Başkanımızın kabul ettiği delegasyondaki iş adamlarından birisi de bir vakfın başkanı. Muhtemelen hepimizin olduğu gibi diğer iş adamları da başka vakıfların üyesi veyahut başkanıdır, veyahut başka derneklerin mensubudur. Her halükarda bu kabul kendilerinin iş adamı kimliğiyleydi. Mensup oldukları hiçbir vakıf ya da dernek tabiatıyla gündeme gelmedi. İş adamı kimliğiyle görüşmeleri yapıldı. Kendileri başkanımıza bir hatıra verdiler. O esnada fotoğraflar çekildi. Bu arada verilen hatırada herhangi bir dernek veya vakıf plaketi değil, üzerinde hiçbir kurumsal iz olmayan bir vazoydu. Neticede misafirlerimizi usulünce uğurladık. Gelin görün ki bu uğurlamadan sonra kabul edilen heyetteki misafirlerimizden birinin başkanı olduğu vakfın sitesinden sanki kabul bu Vakıf’a yapılmışçasına bir açıklama yapıldı. Bu arada söz konusu vakfın iştigal alanı da internet sitelerinden görüldüğü kadarıyla kendilerine göre şüphesiz hayırlı bir faaliyet sürdürüyorlardır. Bunu değerlendirmek bana düşmez ama bu iştigal alanının Galatasaray kültürüyle uzaktan yakından alakası yok.

Tabii böyle olunca camiadan bir tepki yükseldi. Galatasaray başkanı iştigal alanı bu olan vakfı nasıl kabul eder? Önce şunu söylemeliyim; bunlar bizim için mutluluk verici refleksler. Galatasaraylı olmakla gurur duyulan refleksler. Sorunun cevabı aşikar. Galatasaray başkanı elbette ki bu iştigal sahasındaki bir vakfı kabul etmez zaten etmedi de. Diğer yandan altı önemle çizilmesi gereken bir konu var. Galatasarayımız kitlesel bir sivil toplum örgütüdür. Dolayısıyla elbette ki Galatasaray Spor Kulübü’nün başkanı toplumun farklı kesimlerinden her türlü insanla temas eder ve görüşürüz. Bir iş adamıyla siyasi görüşünden, ait olduğu vakıftan, dernekten veyahut hayat tarzından dolayı görüşülmemesi sadece sporun, Galatasaray’ın kitleselliğine değil fakat daha da önemlisi toplumsal barış ve diyalog fikrine de aykırıdır. Zaten vakfın yaptığı da her şeyden önce insanlar arası diyalog fikrine duyulan güveni zedelemesi açısından üzücüdür. Gerçi muhtemelen hata olduğunu görüp kaldırdılar bu açıklamayı. Her halükarda Vakfı değerlendirmek bana düşmez bizim dönüp kendimize bakmamız gerekir. Elbette ki bu yaşanan gelişmeden dolayı Galatasaray camiasında üzülen dostlarımız, mensuplarımız oldu. En çok üzülenlerden biri de delegasyonu getiren sevgili üyemizdi. Bizim şu an Yönetim Kurulu olarak vakıf şöyle yaptı, böyle yaptı diye bir açıklama yapacak halimiz yok. Dicle’nin kıyısında kuzuyu kurt kapsa onu Hz. Ömer’den sorarlar. Biz bunu bilerek Galatasaray’ı yönetiyoruz. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuzda iletişim yol kazasının bir daha yaşanmasına mani olmaktır. Bundan çıkartılacak derslerin kısa vadeli olanı bundan böyle başkanımızın resmi ziyaret usulleri katı protokollere bağlanmıştır."