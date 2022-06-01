Rekabet, Yemeksepeti soruşturmasını kapattı

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Rekabet Kurulu, Yemeksepeti'ne yönelik devam eden soruşturmayı şirketin zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son vereceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etmesi üzerine kapatıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasında "Rekabet Kurulunun (Kurul) 04.06.2020 tarihli, 20-27/336-M sayılı kararı uyarınca Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ (YEMEK SEPETİ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma dönemi devam ederken YEMEK SEPETİ tarafından taahhüt sunma talebinde bulunulmuştur. Bunun üzerine gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, sunulan nihai taslak taahhüt metni, rekabet sorunlarını gidermekte yeterli görülerek 28.01.2021 tarihli ve 21-05/64-28 sayılı Kurul kararı ile kabul edilmiş, 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesi uyarınca sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesine karar verilmiştir. Taahhütte özetle, YEMEK SEPETİ, dar en çok kayrılan müşteri şartı, zorunlu minimum sepet tutarı, zorunlu joker uygulamalarına son verileceğini ve vale fiyatlandırma politikasının ilgili maliyet kalemlerini karşılayacak şekilde sürdürüleceğini taahhüt etmiştir." denildi