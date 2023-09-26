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        Haberler Sağlık Rehabilitasyon merkezinde zehirlenmede, böbrek yetmezliği hastası yaşamını yitirdi

        Rehabilitasyon merkezinde zehirlenmede, böbrek yetmezliği hastası yaşamını yitirdi

        Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 gün önce yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alınan 44 kişiden, böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ş.K. (75), yaşamını yitirdi. Ş.K.´nin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:32
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        Rehabilitasyon merkezinde zehirlendi, hayatını kaybetti
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        Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, 5 gün önce yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri görülen 44 kişi, gece saatlerinde Bolu ve Gerede´deki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Ş.K. yaşamını yitirdi. Ölen kişinin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        25 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Bu arada rahatsızlanan kişilerden 18´i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 25 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Hafta sonu Sağlık Bakanlığı'ndan gelen 3 kişilik doktor ekibinin de hastanelerde tedavi gören kişilerle ilgili incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de huzurevinde kalan vatandaşların yediği yemekten numune aldı. Numunelerin laboratuvar sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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