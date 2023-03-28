Oyunda ortaokul öğrencileriyle buluşan Reha Özcan, şair Orhan Veli Kanıkın sevilen şiirlerini müzik ve dans eşliğinde yorumladı.

Özcan, yaptığı açıklamada oyunu uzun süredir sahnelediğini ve eserin birkaç kez değişime uğradığını belirterek, "Pandemiden sonra hayat değiştiği gibi sahne düzeni de değişmek zorundaydı. Biz de o şekilde tedbirlerimizi alarak bu oyunu bir müzikale çevirdik" dedi.

"ONUNLA YOLCULUK YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Orhan Veli'nin Türkçe'yi çok iyi ve sade kullandığını vurgulayan Reha Özcan, "Onunla yolculuk yaptığım ve 27 Mart'ta genç arkadaşların karşısında, onun şiirlerini yorumlayıp oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.