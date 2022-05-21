Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı

Reha Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bir Garip Orhan Veli' oyununun ertelendiğini duyurdu.

Usta oyuncu, Burdur turnesi dönüşü koyun sürüsünün önünden geçerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Ayağından yaralanan oyuncu, bu nedenle 20 Mayıs'ta İstanbul'da sahnelenecek olan 'Bir Garip Orhan Veli' etkinliğinin 17 Haziran'a ertelendiğini söyledi.

'KÖPEKLERİN SUÇU YOK'

Özcan köpeklerin bu olayda suçunun olmadığının ısrarla altını çizerek, "Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman, Burdur'da köpeklerden kaçarken (bizim hatamız köpeklerin hiçbir suçu yok) Orada bir koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Çoban köpekleri de sürüyü korumak için bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki alt baldır yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum. Burdur'da oyunu seyredenler de görmüştür zaten oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu erteledik. Umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı şartlarda buluşuruz. Dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların alanına biz girdik. Onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı ama aramızda köpek fobisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki... Kaçtık ve bu bizim hatamızdı. Hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Çekimlere devam edebiliyorum. Diziye bir şey olacak diye korkmayın. Tüm geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.