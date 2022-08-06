Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Reha Özcan, önceki gün eşi Yeşim Özcan’la Bebek’te görüntülendi.

Yoğun geçen sezon sonrası dinlendiğini söyleyen Özcan, süper lig maçına çıkacak olan Beşiktaş’a başarılar diledi.

Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, ayrıca, 'Kartal' işareti yapmayı ihmal etmedi.