Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıdaki insani yardım yüklü tırın girişi devam ediyor
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıdaki insani yardım yüklü tırın girişi sürüyor
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kısıtlı sayıdaki insani yardım yüklü tırın girişi devam ediyor.
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında, gerekli denetimlerden geçmek üzere bekleyen, tır ve tankerler görüntülendi.
Bölgeye girecek tankerlerin mazot ve gaz taşırken tırlarda çadır, gıda kolileri ve un gibi temel ihtiyaçların bulunduğu aktarıldı.
Denetlemeleri tamamlayan tır ve tankerler, sınır kapısından geçerek tampon bölgeye giriş yaptı.
Mısır sınırından geçen tır ve tankerlerin (İsrail kontrolündeki) Kerem Ebu Salim ve el-Avce sınır kapılarından geçerek Gazze'ye ulaşması planlanıyor.