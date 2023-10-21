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        Haberler Dünya Ortadoğu Refah Sınır Kapısı açıldı | Gazze'ye yardımlar gitmeye başladı - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Refah Sınır Kapısı açıldı

        İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nin yerel saat ile 10.00'da açılacağını duyurmasının ardından Refah Sınır Kapısı açıldı. Mısır medyasının aktardığına göre Gazze'ye ilk aşamada yardım TIR'larının geçişi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 09:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:27
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        Refah Sınır Kapısı açıldı
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        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da geçici süreyle açılacağı yönünde bilgi aldıklarını duyurmuştu.

        İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nin yerel saat ile 10.00'da açılacağını duyurmasının ardından Refah Sınır Kapısı açıldı.

        Mısır medyasının aktardığına göre Gazze'ye ilk aşamada yardım TIR'larının geçişi başladı.

        20 TIR'DAN OLUŞUYOR

        Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 TIR'dan oluştuğunu belirtti.

        Zayid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi.

        İlk konvoyda 20 TIR bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

        Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

        ABD ELÇİLİĞİ DUYURDU

        AA'da yer alan habere göre ABD Elçiliğinden yapılan yazılı güvenlik uyarısına göre, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılması bekleniyor. Elçilik, sınır kapısının yabancı uyrukluların Gazze'den ayrılması için ne kadar süreyle açık kalacağının bilinmediğini aktardı.

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        "KAOTİK BİR DURUM YAŞANABİLİR"

        Çok sayıda insanın Gazze'den ayrılmak istemesi nedeniyle "sınırın iki tarafında da karmaşık ve düzensiz bir durumun yaşanabileceğini" kaydeden ABD Elçiliği, Mısır'daki konsolosluk hizmetine ilişkin vatandaşlarına gerekli bilgileri aktaracaklarını paylaştı.

        "DURUM İSTİKRARSIZ VE DEĞİŞKEN"

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, "durumun istikrarsız ve değişken olmaya devam ettiğini, güvenlik ortamının tahmin edilemez olduğunun" altını çizerek vatandaşlarından "sınıra ilerleme ya da buradan geçme kararını alırken kişisel güvenlik ve emniyetlerini kendilerinin değerlendirmesini" talep etti.

        İsrail ordu sözcülüğünden konuya ilişkin henüz bir yanıt alamadı.

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        #refah sınır kapısı
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