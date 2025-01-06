MEMUR-SEN'DEN 'REFAH PAYI' AÇIKLAMASI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" dedi.

Genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Yalçın, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını anımsattı.

Yalçın, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,75, enflasyon farkının da yüzde 5,23 gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"7. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulunun verdiği kararla 2025 ocak ayı için yüzde 6 zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda yüzde 11,54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58,51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda."