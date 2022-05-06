Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,26 puan artarak 57,05'e çıktı. Endeks, martta 53,79 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,56 puan artışla 77,60'tan 82,17'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, nisanda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 4,53 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 6,45 puan arttı.