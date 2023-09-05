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        Haberler Ekonomi Döviz Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 52,50'ye yükseldi  - Döviz Haberleri

        Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta 52,50'ye yükseldi 

        Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 3,80 puan artarak 52,50'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:08
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        Reel efektif döviz kuru ağustosta yükseldi 
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 3,80 puan artarak 52,50'ye çıktı.

        Endeks, temmuzda 48,70 düzeyinde bulunuyordu.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,19 puan artışla 81,50'den 85,69'a yükseldi.

        Türk lirasının değeri ise ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,30 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında 3,55 puan arttı.

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