Reeder halka arz oluyor! Reeder halka arz ne zaman başlayacak, fiyatı ne kadar?
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. 'REEDR' hisse adı ile işlem görecek olan Reeder Teknoloji 9,30 TL'den halka arz olacak. Yatırımcılar için "Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Reeder halka arz fiyatı ve halka arzın detayları...
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Reeder Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. İlgili firmanın halka arz açıklık oranı yüzde 25,26 olarak belirlenirken; yatırımcıya eşit dağıtım yapılacağı açıklandı. Reeder halka arz tarihleri ve kaç lot vereceğine ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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REEDER HALKA ARZ OLUYOR!
Reeder Teknoloji, 780.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 170.000.000 TL artırarak 950.000.000 TL’ye çıkaracak.
Şirket, ayrıca halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirecek.
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REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ
Reeder'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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REEDER HALKA ARZ FİYATI
Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.
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REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.