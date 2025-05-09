Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri 2025: RDR 2 Kaç GB Yer Kaplar?

Red Dead Redemption 2, atmosferiyle büyüleyen, detaylarıyla oyuncuyu içine çeken bir deneyim sunar. Ancak bu kalitenin arkasında ciddi bir sistem talebi yatar. Oyunu indirip kurmadan önce kaç GB yer kaplayacağını, ne kadar RAM ve ekran kartı gücü istediğini bilmek, hem performans açısından hem de depolama planlaması için oldukça önemlidir. 2025 yılı itibarıyla sisteminiz bu dev oyuna hazır mı, birlikte bakalım.

RDR 2 KAÇ GB YER KAPLAR?

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Oyun dosya boyutu deyince RDR 2 cömert davranıyor. Geniş haritası, sinematik sahneleri, yüksek çözünürlüklü dokuları ve online moduyla birlikte depolama ihtiyacı bir hayli yüksek.

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Ortalama dosya boyutu: 120–125 GB

Red Dead Online + Güncellemeler: 135–140 GB’a kadar çıkabilir

Tavsiye edilen boş alan: En az 150 GB (SSD)

Eğer oyunu yüksek ayarlarla ve hızlı yükleme süreleriyle oynamak istiyorsan, mutlaka SSD tercih etmelisin. HDD kullanımı da mümkün ama yükleme süreleri ciddi oranda artar ve yer yer takılmalar yaşanabilir.

RDR 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

Minimum sistem gereksinimleri, oyunun çalışmasını sağlar ancak performans ve görsellik açısından beklentiyi düşük tutmak gerekir.

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 125 GB boş alan

DirectX: 12 Bu sistemle RDR 2’yi oynamak teknik olarak mümkün olsa da; çözünürlük düşürülür, detaylar kısılır, FPS stabil olmaz. Yani daha çok “deneme” düzeyinde oynanabilir. RDR 2 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025) Akıcı oynanış ve görsel kaliteden ödün vermek istemeyenler için önerilen sistem oldukça net: REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD RX 590 8GB

Depolama: 150 GB SSD boş alan

DirectX: 12 Bu sistemle oyun Full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda sorunsuz çalışır. Eğer hedefin 2K ya da 4K çözünürlükse, RTX 3070 veya RX 6800 XT gibi kartlar devreye girer. RDR 2 KAÇ GB RAM İSTİYOR? Gelelim bellek konusuna. RDR 2 gibi detaylı bir açık dünya oyununda RAM hayati bir rol oynar. Minimum: 8 GB (oyun çalışır, ancak donmalar yaşanabilir)

Tavsiye edilen: 16 GB (özellikle Red Dead Online oynuyorsan şart)

Gelişmiş kullanıcılar için: 24 GB ve üzeri RAM, yüksek çözünürlük ve mod kullanımı için avantaj sağlar Eğer arka planda tarayıcı, Discord veya yayın programı açıksa, RAM tüketimi fark ettirmeden tavan yapabilir. RDR 2 KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR? Grafik detayları öyle yüksek ki, ekran kartı adeta “benim sınavım bu oyun” diyor. Peki RDR 2 kaç GB ekran kartı ister? Minimum: 2–3 GB VRAM (GTX 770, R9 280 gibi kartlarla sadece düşük ayarlar mümkün)

Orta segment: 4–6 GB VRAM (GTX 1060, RX 580 gibi kartlarla orta-yüksek ayarlar oynanabilir)

Yüksek ayarlar + 2K/4K çözünürlük: 8–12 GB VRAM (RTX 3060–3070, RX 6700 XT ve üstü) Ayrıca DLSS veya AMD FSR gibi teknolojiler desteklendiği için bu teknolojilerle görüntü kalitesinden ödün vermeden FPS artırmak mümkün hale gelir. Red Dead Redemption 2, 2025 yılı itibarıyla hâlâ en güçlü sistemleri zorlayabilen birkaç oyundan biri. “RDR 2 kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ve ekran kartı istiyor?” gibi sorulara bilinçli cevap vererek sistemini hazırlarsan, bu dev macerayı donmadan, görsel şöleni bozmadan oynayabilirsin.