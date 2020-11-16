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Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri destekleyen ve üniversite öğrencilerine kampüsleri ile ilgili projelerini geliştirmeleri için destek veren Red Bull Basement programına yapılan 172 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen Plantric isimli girişimin kurucusu olan Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için 3 ana bölümden oluşan Plantric’in sisteminde, yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir düzen sunuyor.

Jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric’in kurucuları olan Yazıcı ve Zenginel, ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkânı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.