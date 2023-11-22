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        Haberler Gündem 3. Sayfa Recibe'nin katiline istenen ceza belli oldu! - En son haberler

        Kızının gözü önünde Recibe Koluman'ı katleden kocaya istenen ceza belli oldu

        İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı, 4 yaşındaki kızının gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren Kutbettin Koluman hakkında istenen ceza ceza belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:26
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        Recibe'nin katiline istenen ceza belli oldu
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        İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı (39) öldüren Kutbettin Koluman (50) hakkındaki soruşturma tamamlandı, dava açıldı.

        Olay, 28 Nisan'da saat 08.00 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tezgahtar olarak çalıştığı fırına gitmek için yanına aldığı küçük kızı ile evinden çıkan yaşları 4 ile 16 arasında değişen 4 çocuk annesi Recibe Koluman'ı, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi inşaat işçisi Kutbettin Koluman takip etti.

        EMİN OLMAK İÇİN 2 EL DAHA ATEŞ ETTİ

        Bir süre sonra belinden tabancasını çıkartan Kutbettin Koluman, arkasından yaklaştığı Recibe Koluman'ın başına ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Recibe Koluman'ın öldüğünden emin olmak isteyen Koluman, yaklaşıp, çocuğunun gözü önünde 2 el daha eşinin başına ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

        Recibe Koluman hayatını kaybetti, şüpheli aynı gün polise gidip teslim oldu.

        KONUTU BOŞALTMASI İÇİN BASKI YAPTIĞI BELİRTİLDİ

        Recibe Koluman'ın 18 yıllık eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı, Kutbettin Koluman'ın eşine pay vermemek için birlikte yaşadıkları evi 25 Ağustos 2022'de bir akrabasına sattığı, eşi ile çocuklarını öldürmekle tehdit edip, evin duvarına "X" işareti kazıdığı öğrenildi.

        Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Kutbettin Koluman'ın, dava sürecinde çocukları ile satılan evde yaşamayı sürdüren eşine konutu boşaltması için baskı yaptığı belirtildi.

        KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞINA ATEŞ ETMİŞ

        Tutuklanan Kutbettin Koluman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Koluman hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        İddianamede, Kutbettin Koluman'ın olay günü eşini sokak başında beklediği, evde çıkmasının ardından da peşinden giderek kızının gözü önünde ateş ederek öldürdüğü görgü tanıkları ve güvenlik kameraları görüntülerince tespit edildiğine yer verildi.

        Koluman'ın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesine de iddianamede yer verildi.

        "RUHSATSIZ TABANCA İLE ATEŞ ETTİM"

        18 yıllık evli oldukları eşi ile ailevi problemler yaşadıklarını belirten Koluman'ın ifadesinde, "Eşimin 10 ay kadar önce açtığı boşanma davası sürüyor. Dava öncesinde de eşim beni eve almamaya başlamıştı. Ayrı bir ev tutup, orada kalmaya başladım. Bu süreçte defalarca boşanma davasını geri çekmesini istedim. Barışmak istediğimi söyledim ancak kabul etmedi. 27 Nisan gecesinde oldukça çok alkol aldım. Sabahında eşim ile tekrar konuşmaya karar verip, evinin önüne gidip, dışarı çıkmasını bekledim. Küçük kızı Esma ile dışarı çıktı. Başta beni görmemesi için geriye çekildim. Sonrasında koşarak arkasından yetişip, 'Nereye gidiyorsun' diye sordum. Sinkaflı karşılık verdi. Bunun üzerine 2 ay önce aldığım ruhsatsız tabancayla ateş ettim. Ardından olay yerinden ayrılıp, polis merkezine gidip, teslim oldum" dedi.

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