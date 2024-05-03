Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor Ferit K.'nın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptıkları belirlendi. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor Ferit K.'nın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

36 TUTUKLAMA Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor Ferit K.'nın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Soruşturma süresince de Valilik tarafından özel kliniğin kapatıldığı belirtildi.