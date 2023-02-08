DHA

Baştepe köyünde çiftçilikle uğraşan Recep Koç, eşi Hatice ve çocukları, depremzedelere destek olmak amacıyla kurban için yetiştirdikleri boğayı bağışlama kararı aldı. Koç çifti, boğayı yardım için bağışlama kararını belediye yetkililerini bildirdi. Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatıyla Recep Koç'tan teslim alınan boğa mezbahada kesilerek, Hüdai Kaplıcaları’ndaki aşevine götürüldü. Koç çiftinin depremzedelere desteğini duyanlar da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bağışlamaya başladı. Köylülerin desteğiyle belediye yetkilileri tarafından 5 ton et toplandı.

‘DUYURUMUZ DA KISA SÜREDE HERKESTEN İLGİ GÖRDÜ’

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, bağışlanan hayvanları kesip, aşevinde kavurma yaptıktan sonra deprem bölgesine göndereceklerini anlattı. Başkan Çöl, "Bugün bir kardeşimiz 'Benim kurbanlık hayvanım var, göndermek istiyorum' dedi. Biz de tesislerimizde kesip kavurmasını yapıp göndermeye karar verdik. Aşevlerimizde kavuracağız. Bu duyurumuz da kısa sürede herkesten ilgi gördü. Hayvan bağışlayan kardeşlerimiz oldu. Bu vesileyle 5 ton civarında kavurmaya deprem bölgemize göndermek için harekete geçtik. Bu vesileyle sebep olan kardeşime çok teşekkür ediyorum" dedi.

‘KARDEŞLERİMİZİ GÖRDÜKÇE AĞLADIK’

Kurbanlık hayvanını bağışlayan Recep Koç da "Deprem bölgesinde ölen kardeşlerimizi, yıkıktan çıkan kardeşlerimizi gördükçe ağladık. Enkazdan canlı çıkan vatandaşlarımıza sevinçten ağladık. Bu boğayı kurbanlık almıştık. Allah kabul etsin. İnsanlarımız kurban olurken biz bunu kurban olarak kesemeyiz. Varsın oradaki depremzede kardeşlerimiz yesin. Biz bunu bağışladık. Belediye Başkanımız da danayı kavurma edip depremzede kardeşlerimize ulaştıracak" ifadelerini kullandı.Recep Koç'un oğlu Yunus Emre (11), "Babamla bu danayı büyütüp besledik. Depremde kalan çocuklara ve vatandaşlara çok üzüldüm. Danayı kestirip onlara vereceğiz" diye konuştu.