Real Sociedad: 0 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya Laliga'nın 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. 58'de Vinicius Junior ve 75'inci dakikada Mbappe'yle penaltılardan bulduğu gollerle kazanan Real Madrid, puanını 11'e yükseltti. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 57. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Real Socedad ise haftayı 4 puanda kaldı.
Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, LaLiga’nın 5’inci haftasında deplasmanda Real Sociedad’ı 2-0 mağlup etti.
İspanya LaLiga’nın 5’inci haftasında son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11’de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Arda, mücadelenin 57’nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri 58’inci dakikada penaltıdan Vinicius Junior ve 75’inci dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.
Öte yandan ev sahibi Real Sociedad’ın karşılaşmada 3 topu direkten döndü. Real Madrid bu galibiyetle puanını 11’e yükseltirken, Sociedad 4 puanda kaldı.