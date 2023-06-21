İspanyol devi Real Madrid, 2014'den bu yana takımda yer alan Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos'un sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Toni Kroos'un sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Eflatun-beyazlı formayla 9 sezonda 417 maça çıkan Kroos, şimdiye kadar İspanyol kulübüyle 20 kupa (4 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 lig şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası) kazandı.

33 yaşındaki Alman futbolcu, daha önceki açıklamalarında bu yaz için futbolu bırakmayı planladığını söylemişti.