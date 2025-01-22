Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında İspanyol ekibi Real Madrid, Avusturya temsilcisi RB Salzburg'u konuk ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan eflatun-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin ilk 11'inde Arda Güler'in yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11’de mi? İşte, Real Madrid - Salzburg maçı canlı izle kanalı ve saati hakkında bilgiler…