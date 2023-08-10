Real Madrid'e bir şok daha: Arda Güler'den kötü haber geldi!
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir süredir sakatlıkla boğuşuyordu. Genç yıldızın sakatlığı hakkında birçok şey yazılırken, İspanyol basını kötü haberi verdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.
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18 yaşındaki genç yıldız ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan genç yıldız bir süredir takımdan uzak kalmıştı.
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KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR
The Athletic'in haberine göre, dizinden sakatlığı bulunan 18 yaşındaki genç futbolcu için ameliyat kararı alındı.
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Real Madrid'in, Arda Güler'in sakatlığı için yapılan detaylı analizlerin ardından ameliyat kararı aldığı belirtildi.
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18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
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NE OLMUŞTU?
Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı.
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İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.
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