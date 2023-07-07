Real Madrid'den Kylian Mbappe için yeni hamle!
Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in yeni hedefi Kylian Mbappe... İspanyol devi, Fransız yıldızı renklerine bağlamak PSG'ye dudak uçuklatan bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
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Mili futbolcumuz Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, şimdi de futbol tarihinin en flaş transferlerinden birine imza atmayı planlıyor.
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İspanyol devi, geçen sezondan bu yana peşinden koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; eflatun-beyazlılar 24 yaşındaki Fransız yıldız için yeni bir teklifle Paris Saint-Germain'in (PSG) kapısını çalacak.
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PSG, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedavaya bırakmamak için Fransız yıldızı bu yaz elinden çıkarmak istiyor.
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Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için PSG'ye yaklaşık 200 milyon euro bonservis ücreti teklif etmiş, ancak Ligue 1 devi bu teklifi kabul etmemişti.
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İspanyol devinin, yeni teklifinde PSG'ye yine 200 milyon euro önereceği belirtildi.
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Bu arada PSG, Christophe Galtier'i görevden aldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique'yi getirdi. İspanyol hocanın imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Mbappe konusuyla ilgili, "Yeni bir kontrat imzalamak istemiyorsa kapı açık" ifadelerini kullandı.