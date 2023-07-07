Real Madrid'den Kylian Mbappe için yeni hamle!

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Mili futbolcumuz Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, şimdi de futbol tarihinin en flaş transferlerinden birine imza atmayı planlıyor.

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İspanyol devi, geçen sezondan bu yana peşinden koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; eflatun-beyazlılar 24 yaşındaki Fransız yıldız için yeni bir teklifle Paris Saint-Germain'in (PSG) kapısını çalacak.

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PSG, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedavaya bırakmamak için Fransız yıldızı bu yaz elinden çıkarmak istiyor.

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Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için PSG'ye yaklaşık 200 milyon euro bonservis ücreti teklif etmiş, ancak Ligue 1 devi bu teklifi kabul etmemişti.

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İspanyol devinin, yeni teklifinde PSG'ye yine 200 milyon euro önereceği belirtildi.

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