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        Real Madrid'den Kylian Mbappe için yeni hamle!

        Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid'in yeni hedefi Kylian Mbappe... İspanyol devi, Fransız yıldızı renklerine bağlamak PSG'ye dudak uçuklatan bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 10:01
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          Mili futbolcumuz Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, şimdi de futbol tarihinin en flaş transferlerinden birine imza atmayı planlıyor.

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          İspanyol devi, geçen sezondan bu yana peşinden koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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          İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; eflatun-beyazlılar 24 yaşındaki Fransız yıldız için yeni bir teklifle Paris Saint-Germain'in (PSG) kapısını çalacak.

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          PSG, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedavaya bırakmamak için Fransız yıldızı bu yaz elinden çıkarmak istiyor. 

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          Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için PSG'ye yaklaşık 200 milyon euro bonservis ücreti teklif etmiş, ancak Ligue 1 devi bu teklifi kabul etmemişti.

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          İspanyol devinin, yeni teklifinde PSG'ye yine 200 milyon euro önereceği belirtildi. 

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          Bu arada PSG, Christophe Galtier'i görevden aldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique'yi getirdi. İspanyol hocanın imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Mbappe konusuyla ilgili, "Yeni bir kontrat imzalamak istemiyorsa kapı açık" ifadelerini kullandı.

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