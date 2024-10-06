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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 2 - Villarreal: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 2 - Villarreal: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 00:06 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:09
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        Real Madrid'den rahat galibiyet!
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        İspanya La Liga'nın 9. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73'te Vinicius Junior kaydetti.

        R. Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken; 79. dakikada Vinicius Jr.'nin yerine girdi.

        Bu sonucun ardından Real Madrid 21 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Villarreal ise 17 puanda kaldı.

        Ligin 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. Villarreal ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

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