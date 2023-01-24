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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ravza isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

RAVZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ravza ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ravza adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ravza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

RAVZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ravza ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çayır çimeni, ağacı, suyu bol yer, bahçe. Cennet bahçesi. Beş telli, perdeli eski bir saz.

RAVZA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ravza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ravza adını koymak caizdir.

RAVZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ravza ismini kullanan 15.699 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ravza ismini kullanan 2.637 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ravza ismini kullanan 613 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ravza ismini kullanan 255 kişi bulunmaktadır.

RAVZA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ravza ismine sahip kişiler adeta tam bir kahin gibidirler. Hisleri mükemmel derecede kuvvetlidir. Bazen buna kendileri bile inanamaz. Ancak dikkatli olmaları gerekir. Bazen hisleri ve gerçek hayatı birbirine karıştırabilir, hata yapabilirler. Büyük idealleri ve hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır ve başarılı olurlar. Verimli çalışırlar. Sahiplenmeyi seven insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk