Rapor: ABD, küresel silah ihracatının yüzde 40'ını tek başına gerçekleştiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel silah ticaretinin büyüdüğü bir dönemde, ABD askeri teçhizatının yabancı hükümetlere satışının 2023 yılında yüzde 16 artarak 238 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.

Satışların, artan küresel istikrarsızlık ortamında yükseleceği tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı, silah satışları ve transferlerinin "bölgesel ve küresel güvenlik açısından uzun vadeli potansiyel etkileri olan önemli ABD dış politika araçları" olarak görüldüğünü belirtti.

Yabancı hükümetler ABD şirketlerinden iki yolla silah satın alabiliyor: Şirketlerle doğrudan müzakere veya bir hükümetin başkent Washington'da Savunma Bakanlığı yetkilisiyle temasa geçmesinin akabinde başlayan askeri satışlar. Her ikisi de ABD hükümetinin onayını gerektiriyor.

ABD şirketlerinin doğrudan askeri satışları 2022 mali yılındaki 153,6 milyar dolardan 2023 mali yılında 157,5 milyar dolara yükselirken, ABD hükümeti aracılığıyla düzenlenen satışlar önceki yılki 51,9 milyar dolardan 2023'te 80,9 milyar dolara yükseldi.

Fransa'nın iki katı

Yıllık rapora göre ABD'nin yurtdışındaki silah satışları, ikinci sıradaki Fransa'nın üç katına ulaşırken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan en son verilere göre, Çin'in askeri hedeflerine ilişkin endişeler de ABD'nin Asya'daki ortaklarına ve müttefiklerine yaptığı satışları artırıyor.

Silah ihracatında ABD'ye rakip olan Rusya üçüncü sıraya gerilerken, Fransa sıralamada ikinci sıraya yükseldi. Çin dördüncü, Almanya beşinci oldu. Listedeki ilk beş ülke, tüm silah ihracatının %75'ini oluşturuyor.

ABD, 107 ülkeye silah gönderdi. Bu rakam, kendisinden sonraki en büyük iki ihracatçının toplamından daha fazla.

ABD, Türkiye’ye 40 adet yeni F-16 ve halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin de yenilenmesi paket anlaşmasına onay vermişti.

Son yıllarda olduğu gibi, ABD'nin silah ihracatının yüzde 38 ile en büyük payı Orta Doğu'daki ülkelere gitti. Yüzde 28'i ise Avrupa ülkelerine yapıldı.

ABD, 25 yılın ardından ilk kez Asya ve Okyanusya'nın en büyük silah tedarikçisi oldu. Bu da Washington'un Çin'in Tayvan ve genel olarak bölgeye yönelik politikaları konusunda artan endişesini yansıtıyor.

Rapora göre son beş yılda ABD'nin Japonya'ya silah ihracatı yüzde 161 arttı.

Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar ilk üç silah ithalatçısı oldu.