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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien karşısında tur peşinde!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Bordo-mavililere tur için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Peki, Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:58
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        • 1

          Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk olacak.

        • 2

          Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo-mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n i̇ki̇ farklı galibiyet gerekiyor.

        • 3

          Trabzonspor, Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde maç uzatmalara gidecek. 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek.

        • 4

          Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve galibiyet yetecek.

        • 5

          RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Rapid Wien-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Allianz Stadı'ndaki mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

        • 6

          SAVIC KADRODA YOK

          Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.

        • 7

          ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

          Karadeniz Fırtınası, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ hali̇nde yoluna UEFA Konferans Li̇gi̇'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.

        • 8

          Trabzonspor'un muhtemel 11'i:

          Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş

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