Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien karşısında tur peşinde!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Bordo-mavililere tur için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Peki, Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk olacak.
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Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo-mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n i̇ki̇ farklı galibiyet gerekiyor.
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Trabzonspor, Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde maç uzatmalara gidecek. 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek.
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Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve galibiyet yetecek.
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RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rapid Wien-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Allianz Stadı'ndaki mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
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SAVIC KADRODA YOK
Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.
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ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Karadeniz Fırtınası, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ hali̇nde yoluna UEFA Konferans Li̇gi̇'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.
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Trabzonspor'un muhtemel 11'i:
Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş