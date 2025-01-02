Rapçi Reckol tutuklandı
Sahne adı 'Reckol' ile tanınan rapçi Recep Eker, yılbaşı konseri için gittiği KKTC'de aracında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı
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Kıbrıs’ta yılbaşı konseri vermek için adaya giden ünlü rapçi Reckol (Recep Eker), uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alındı. Kıbrıs polisinin yaptığı araç aramasında, Reckol’un aracında uyuşturucu madde bulundu.
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Gözaltına alınan Recep Eker, sorgusunda suçunu kabul ederek, son dört yıldır uyuşturucu kullandığını ve Türkiye'de doktor kontrolünde bazı ilaçlar kullandığını belirtti. Ancak bu açıklama suçlamalardan kurtulmasına yetmedi.
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Kıbrıs polisi, Recep Eker'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve ilgili yasaları ihlal etmek suçlamalarıyla işlem yaptı.
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