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        Haberler Magazin Rapçi'ler Ege Taştan ve Osman Candan tecavüz suçlaması - Magazin haberleri

        Ege Taştan ve Osman Candan'a tecavüz suçlaması

        İstanbul'da, C.A. isimli kadın Touchdown sahne adını kullanan rap'çi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan rap'çi Osman Candan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:17
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        İki rapçi'ye tecavüz suçlaması
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde C.A. söz konusu olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığını belirtti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık’ta ancak şikâyetçi olabildiğini aktardı.

        Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı. C.A. "Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim" dedi. Gözünü açtığında Osman Candan’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten C.A., "Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum" ifadelerini kullandı. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. “Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler" dedi.

        C.A. sözlerine şöyle devam etti: Tamamen kendime geldiğimde şikâyetçi olacağım söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek, 'çok pişmanım' dedi. İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce Osman Candan 'Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit etti. Benim nasıl cinsel saldırıya maruz bıraktıklarına dair bir de şarkı yapmışlar. Ege Taştan’ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikayetçi olamadım. Ailemin numarasını bulup her şeyi anlatacaklarını söylediler. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm, depresyona girdim. Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum.

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        #Osman Candan
        #Ege Taştan

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