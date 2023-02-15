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Rapçi Ezhel, Almanya'da depremzedeler için yardım konseri verecek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında ünlü isimler depremzedelere yardım için bir araya geliyor. Rapçi Ezhel de Almanya'da depremzedelere yardım konseri yapılacağını açıkladı

Giriş: 15.02.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Rapçi Ezhel depremzedeler için yardım konseri verecek
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında ünlü isimler de seferber oldu. Rapçi Ezhel de Almanya'da konser vereceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Depremzedeler için hep beraberiz" diyerek konserde yer alacak şarkıcıları paylaştı.

GELİRİN TAMAMI BAĞIŞLANACAK

Konserde KC Rebell, Summer Cem, Veysel, Samra, Kool Savas, Ramo ve Ezhel gibi isimler bulunuyor. Konserden elde edilen gelirin doğrudan bağış hesabına aktarılacağı belirtildi.

16 Şubat günü Berlin'de gerçekleşecek konsere gidemeyenlerin de katılabilmesi için canlı yayın yapılacağı duyuruldu.

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