Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında ünlü isimler de seferber oldu. Rapçi Ezhel de Almanya'da konser vereceğini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, "Depremzedeler için hep beraberiz" diyerek konserde yer alacak şarkıcıları paylaştı.

Konserde KC Rebell, Summer Cem, Veysel, Samra, Kool Savas, Ramo ve Ezhel gibi isimler bulunuyor. Konserden elde edilen gelirin doğrudan bağış hesabına aktarılacağı belirtildi.

16 Şubat günü Berlin'de gerçekleşecek konsere gidemeyenlerin de katılabilmesi için canlı yayın yapılacağı duyuruldu.