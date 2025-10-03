Habertürk
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi Emlak RAMS'tan görme engelli çocukların eğitimine destek - Emlak Haberleri

        RAMS'tan görme engelli çocukların eğitimine destek

        RAMS Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk girişimi RAMS Çatısı kapsamında Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile beraber Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılında eşit imkânlara ulaşmasına katkı sağladı

        Giriş: 03.10.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.10.2025 - 12:20
        RAMS'tan görme engelli çocukların eğitimine destek
        RAMS Türkiye, sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüğü RAMS Çatısı altında Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Derneğin “Beyaz Baston Özgürlüktür” projesi kapsamında Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine yeni eğitim-öğretim yılında kullanmaları için beyaz bastonlar, Braille tabletler ve kalemler teslim edildi. Çocukların eğitimde eşit fırsatlara erişimini güçlendiren ve RAMS gönüllülerinin desteğiyle öğrencilere ulaştırılan eğitim materyalleri, görme engelli girişimci Ayhan Öztürk (NetGör) tarafından özel olarak üretildi.

