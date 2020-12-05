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Ramo 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 23. son bölüm...

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 23. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide bu akşam Ramo ve Serdengeçtiler'den büyük baskın oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Peki gözlerin çevrildiği Ramo 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

05.12.2020 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ramo 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Ramo 23. son bölüm...

Ramo dizisi 23. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 22. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir.

Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

RAMO 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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