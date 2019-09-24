Türk filmleri için de yabancı filmler için de gişeler yangın yeri. Yeni sezonun başladığı eylül ayında gösterime giren filmlerin izleyici sayıları sinema sektörünü derinden sarstı. Akıllarda şimdi tek soru var; 'Bu durum geçici mi yoksa kalıcı mı?' Geçtiğimiz hafta sonu gösterime giren Türk filmleri arasında en çok izlenen filmin izleyici sayısı 35 bin kişi olurken sinemanın kahramanı 'Rambo'nun yeni filmi 'Rambo: Son Kan', Türkiye'de de ABD'de de oldukça kötü bir açılış yaptı

Sinemanın kahramanlarından 'Rambo', 37 yıldır kendi ülkesinde işgüzar şerif ve adamları, Vietnam'da Rus ile Vietnam, Afganistan'da Rus askerleri ve Meksika'da kanunsuzlar tarafından öldürülemedi.

Sylvester Stallone'nun canlandırdığı efsanevi 'Rambo' görünüşe göre serinin 5'inci filmi 'Rambo: Son Kan'da gişede izleyici tarafından öldürüldü.

'Rambo: Son Kan', serinin en az gişe yapan filmi oldu.

50 milyon $ hasılatı olan film, ABD'de 19 milyon $ ile açılırken Türkiye'de ilk 3 günde sadece 22.322 kişi tarafından izlendi.



Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre;

'Rambo: Son Kan', her ne kadar serinin en az ilgi gören filmi olsa da dünya çapındaki izleyici sayısıyla harcanan parayı çıkarıp üzerine kâra da geçer.

Türkiye'de gösterime giren, izleyiciden ilgi görmeyen diğer yabancı filmler de öyle.

Peki, sadece Türkiye ve gurbetçilerimizin yaşadığı ülkelerde gösterime giren Türk filmlerinin durumu nedir?

Türk filmleri için yeni sezon oldukça kötü başladı.

Öyle ki, izleyici sayısı açısından son 6 yılın en kötü eylül ayı oldu.

Sinema sektöründe şu anda şu sorular soruluyor;

* Bu sezonun çok kötü başlaması yüksek bütçeli, geniş kitlelere hitap eden bir filmin henüz gösterime girmemesinden mi kaynaklandı?

* Gişelerin düşük olmasının nedeni henüz hiçbir komedi filminin izleyiciyle buluşmaması mı?

* Geçtiğimiz sezon yapımcı - sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışma izleyici üzerinde olumsuz bir etki mi bıraktı?

* Bu durum geçici mi yoksa kalıcı mı?

Bu soruların cevabı net olarak bilinmiyor.

Bilinen, yüksek bütçeli, geniş kitlelere ulaşabilecek filmlerin gişe rakamlarının izleyicinin sinemaya gitme konusundaki tepkisini belirleyeceği.

Ve elbette izleyicinin sinemaya gitme konusundaki tepkisin belirlemede komedi filmleri yine başrol oynayacak.

Görünen o ki, bu sezon sinema sektöründe işlerin nasıl olacağını görmek için komedi filmlerinin izleyiciyle buluşmasını beklemek gerekecek.

Geçtiğimiz hafta sonundaki rakamlara bakacak olursak sinema sektöründe işlerin Türk filmleri için de yabancı filmler için de hiç de iyi olmadığı gözler önüne seriliyor.

Haftanın en çok izlenen Türk filmi 35.459 kişiyle 'Annem', en çok izlenen yabancı filmiyse 70.112 kişiyle 'Yıldızlara Doğru' oldu.

839 salonda izleyiciyle buluşan 5 Türk filminin toplam izleyici sayısı 41.789.

Geçtiğimiz hafta sonu 5 de yabancı film gösterime girdi.

1016 salonda izleyiciyle buluşan 5 yabancı filmin toplam izleyici sayısı 114.028

Gösterime yeni giren Türk filmleriyle yabancı filmlerin ilk 3 gündeki toplam izleyici sayısı 155.817 kişi.

Gün başına her salon için izleyici ortalaması 28 kişi.

TÜRK FİLMLERİ



Annem

İzleyici Sayısı: 35.459

Hasılat: 627.852 ₺

Salon Sayısı: 574

Bağlılık - Aslı

İzleyici Sayısı: 2.681

Hasılat: 54.120 ₺

Salon Sayısı: 162

Görülmüştür

İzleyici Sayısı: 2.456

Hasılat: 34.958 ₺

Salon Sayısı: 31

Kin

İzleyici Sayısı: 689

Hasılat: 11.748 ₺

Salon Sayısı: 39

Siddah

İzleyici Sayısı: 504

Hasılat: 7.429 ₺

Salon Sayısı: 33

TOPLAM İZLEYİCİ: 41.789

TOPLAM HASILAT: 736.107 ₺

TOPLAM SALON: 839

YABANCI FİLMLER

Yıldızlara Doğru

İzleyici Sayısı: 70.112

Hasılat: 1.464.888 ₺

Salon Sayısı: 336

Rambo: Son Kan

İzleyici Sayısı: 22.322

Hasılat: 406.415 ₺

Salon Sayısı: 308

Hızlı ve Tüylü

İzleyici Sayısı: 15.224

Hasılat: 268.914 ₺

Salon Sayısı: 206

Hayvanat Bahçesi

İzleyici Sayısı: 4.478

Hasılat: 78.654 ₺

Salon Sayısı: 98

Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları

İzleyici Sayısı: 1.892

Hasılat: 32.562 ₺

Salon Sayısı: 68

TOPLAM İZLEYİCİ: 114.028

TOPLAM HASILAT: 2.251.433 ₺

TOPLAM SALON: 1016