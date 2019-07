Sylvester Stallone, 100 $ karşılığında porno film oyunculuğuyla başladığı kariyerinde adını efsaneler arasına yazdırdı. 1997'de Empire Dergisi'nin 'Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı' sıralamasında 92'nci sırada yer aldı. 'Rocky' ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de karate okullarını kapattırıp yerlerine boks okulları açtırdı. Filmleri milyarca $ kazandı. Dün 74'üncü yaşına giren Sylvester Stallone, ilerlemiş yaşına rağmen aksiyon filmlerinde rol almaya ve izleyiciden ilgi görmeye devam ediyor. Sylvester Stallone'nin alay edilen bir çocuk olduğu günlerden günümüze uzanan hayatını ve kariyerini Habertürk'ten Mehmet Çalışkan derledi

Çinli Bruce Lee & Tayvanlı Wang Yu...

Beyazperdenin dövüş sanatı uzmanları.

Çocukluk yıllarımızda arkadaşlar arasında 'Kim, kimden daha kaslı' merkezli tartışmaların başrol oyuncuları.

O tartışmalar;

- Bruce Lee, Wang Yu'yu döver.

- Sen öyle san aslanım. Wang Yu, Bruce Lee'yi yerle bir eder.

- Aslanım, Bruce Lee'nin kaslarını görmüyor musun?

- Wang Yu'nun stili var aslanım.

Şeklinde uzar giderdi.

Bruce Lee

Kimimiz Bruce Lee gibi uçan tekme atmaya çalışırken ayağını kırdı.

Kimimiz Wang Yu'nun mızrağına benzetmeye çalıştığı dut ağacının dalıyla kimi zaman kendini, kimi zaman arkadaşlarını yaraladı.

Başımıza gelenlerden dolayı ebeveynlerimizin şimşek gücündeki gazabına uğramamız da Bruce Lee veya Wang Yu'ya özenmemize engel olmadı.

Wang Yu

Filmlerini izledikten sonra aşka gelip onlar gibi olma çabamızda kendimizi ve arkadaşlarımızı yaralarken meğer Bruce Lee çoktan vefat etmiş, Wang Yu ise çoktan emekli olmuş.

Meğer, ortaya yeni bir dövüşçü kahraman çıkmış.

Sylvester Stallone...

'Rocky III' ile keşfettiğimiz yeni kahramanımızı tanımaya, dövüş stilini öğrenmeye, hayat felsefesini idrak etmeye çalışıyorduk.

Her mahallede bulunan karate okulları, hızlı bir şekilde boks okullarına dönüşüm halindeydi.

Ailesi varlıklı olanlarımız, o okullarda fabrika yapımı boks torbalarına yumruklar atmaya başladı.

Ailesi yoksul olduğu için o okullara gidemeyenlerimizin ise bezden - çaputtan yaptığı boks torbaları, babaları tarafından söylene söylene tavanlara asıldı.

'Yaşasın İtalyan Aygırı'...



Ya hırsız ya da porno film oyuncusu olacaktı.

Hırsızlığı tercih etseydi acaba hayatı nasıl şekillenirdi?

Ya polis tarafından çoktan öldürülmüştü ya da hapishanelerin gediklisi olmuştu.

Porno film oyuncusu olmayı tercih ederek efsanelerinden biri olduğu sinemaya adımını çırılçıplak bir vaziyette attı.

The Party at Kitty and Stud's...

Yapımcısı Morton Lewis, The Party at Kitty and Stud's adlı porno filmi, Sylvester Stallone ünlü olduktan sonra yeniden gösterime çıkardı. Stallone'nin 'Rocky'deki 'İtalyan Aygırı' lakabı, The Party at Kitty and Stud's'dan kalmadır.

PORNO FİLM OYUNCULUĞU 100 $

1967'de Miami Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne giren Sylvester Stallone, mezun olmadan üniversiteden ayrılarak bir süre sirkte çalıştı.

Sirkten ayrıldıktan sonra hiç parası kalmamıştı.

Ev sahibi evden atmıştı.

1970'de The Party at Kitty and Stud's adlı porno filmde günlüğü 100 $ karşılığında 'Stud' karakterini canlandırdı.

Sylvester Stallone Kimdir?

6 Temmuz 1946'da berber bir babanın ve dansçı bir annenin iki oğlundan biri olarak New York'ta doğdu.

Doğumunda oluşan komplikasyonlardan dolayı yüz kaslarının bir kısmı zedelendi.

Bu yüzden çocukluğunda alay konusu oldu.

11 yaşındayken annesiyle babası boşandı.

Sylvester Stallone, babasıyla yaşadı.

Bir yandan dağılmış bir ailenin çocuğu olmasının, diğer yandan arkadaşlarının kendisiyle alay etmesinden dolayı oldukça hırçın - kavgacı bir karaktere sahip oldu.

Kendini güçlenmeye ve vücudunu geliştirmeye verdi.

Güçlendikçe kendisiyle alay eden arkadaşlarını dövdü.

Dövdükçe de okuldan atıldı.

Bu nedenle de tam tamına 12 okul değiştirmek zorunda kaldı.

Harfleri yutarak konuşmasının ve konuşurken alt dudağının aşağı doğru kaymasının nedeni de doğumunda oluşan komplikasyonlardan dolayı yüz kaslarının zedelenmesidir.

The Party at Kitty and Stud's'dan sonra gözünü Hollywood'a dikti.

Ne var ki ne menajeri vardı ne de bir tanıdığı.

Üstelik bir porno film oyuncusuydu.

Sylvester Stallone, Miami Üniversitesi'nde arkadaşlarıyla...

Hırçın - kavgacı kişiliği bu kez arkadaşlarını dövmeye değil, geleceği için kapıları sonuna kadar zorlama, tuttuğunu koparma adına yükseldi.

Çoğu film için 'Biz sizi ararız' ile karşılaşırken bazı filmlerin deneme çekimine katılması kabul edildi.

Birçok deneme çekimine katıldı ama o dönem hiçbir filmin setine giremedi.

Pes etmedi...

1971'de kamera karşısına geçmek için sete girebildi.

Filmin adı 'Bananas'...

Yönetmeni ve başrol oyuncusu Woody Allen.

Sylvester Stallone, bu filmde çok az göründü.





Sylvester Stallone, oyuncu olmadan önce bir süre sirklerde çalıştı.

'Bananas'tan sonra aynı yıl Alan J. Pakula'nın yönettiği, Jane Fonda ile Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı 'Klute' ile de zincirlerini bir türlü kıramayan Sylvester Stallone'nun bir patlama anına gereksinimi vardı ama...

'BABA'YA KABUL EDİLMEDİĞİ İÇİN 'SYLVESTER STALLONE' OLDU

Sylvester Stallone'nin 'Sylvester Stallone' olmasının nedeni Francis Ford Coppola'nın yönettiği, 'Baba'nın deneme çekimlerini geçememesi oldu.

Nasıl mı?

Marlon Brando, Al Pacino ve James Caan'in başrollerini paylaştığı 'Baba'daki 'Carlo Rizzi' karakteri için deneme çekimine katıldı.

Sylvester Stallone'nin canlandırması uygun görülmeyen 'Carlo Rizzi' rolü Gianni Russo'ya verildi.

'Carlo Rizzi'...

Hani, James Caan'in canlandırdığı 'Sonny Corleone'nin kız kardeşi 'Connie Rizzi'yi dövdüğü gerekçesiyle öldüresiye dövdüğü eniştesi.

Filmde çok da uzun olmayan o dayak atma sahnesi 4 günde çekildi.

Kadroya alınsaydı dayak yiyen karakteri Sylvester Stallone canlandıracaktı.

'BU İŞ BÖYLE OLMAYACAK' DİYEREK 'ROCKY'İ YAZDI

Sylvester Stallone'nin 'Baba'da kadroya alınmaması kendi hayrına oldu.

Kadroya alınmamasına oldukça içerleyen Sylvester Stallone, 'Bu iş böyle olmayacak' diyerek yeniden senaryo yazmaya karar verdi.

Sylvester Stallone, senaryo yazmaya yönelmeseydi belki de 'Rocky' diye bir film çekilmeyecekti.

Belki de 'Rocky' diye bir film olmadığı için Sylvester Stallone, evde oturarak teklif gelmesini bekleyen düz bir oyuncu olarak kalıp sinemanın efsanelerinden biri olamayacaktı.

'The Lord's of Flatbush', beyazperdeye Brooklyn'deki deri ceketli sokak gençlerinin yaşadıklarını yansıttı.

YAPIMCISI 1 YATIRDI 25 ALDI AMA KENDİSİ YOKSUL KALDI

'Baba'da rol alması kabul edilmeyen Sylvester Stallone, o hırsla 'The Lord's of Flatbush'ın senaryosunu yazarak senaristliğe ilk adımını attı.

Gösterime 1974'te giren 'The Lord's of Flatbush'ta Sylvester Stallone'nin canlandırdığı karakterin artık bir adı vardı.

Üstelik adı, oyuncu listesinin ilk sırasına yazıldı.

160 bin $ harcanan 'The Lord's of Flatbush', ABD ve Kanada'da 4 milyon $ hasılat elde ederek o çaptaki bir film için büyük para kazandı.

Sylvester Stallone, 'Ölüm Yarışı'nda 'Machine Gun Joe Viterbo'yu canlandırdı.

BİR YILDA 5 FİLMDE ROL ALDI

'Bitmeyen Kavga' (1975)

'Capone' (1975)

'Ölüm Yarışı' (1975)

'Farewell My Lovely' (1975)

'İkinci Caddenin Mahpusu' (1975)...

1975'te 5 filmde birden rol aldı.

Hatta o filmler arasındaki 'Ölüm Yarışı'nda başroldü.

Ne var ki hâlâ zincirlerini kıramamış, kariyerinde sıçrama yapamamıştı.

Nasıl ki 'Baba'ya kabul edilmemesiyle senaryo yazmaya yönelmişti, 'İkinci Caddenin Mahpusu' da aynı etkiyi yarattı.



Türkiye'de sinema filmlerinin sayısal verileri tutulmaya başlandığı 2005'ten bu yana Sylvester Stallone filmleri...

Sylvester Stallone, ikinci kez şapkasını önüne koyma gereği duydu.

'İkinci Caddenin Mahpusu'nda yine adı olmayan bir karakteri canlandırınca yeniden senaryo yazmaya yöneldi.

Ve ortaya 'Rocky' çıktı.

Rol aldığı filmlerden ve 'The Lord's of Flatbush'ın senaryo yazımından çok yüksek paralar kazanmadı.

Sylvester Stallone için yine parasız günler başladı.

O filmden büyük parayı sadece yapımcı kazandı.

Kazandığı paralar ancak ev kirasını ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşıladı.

MAMA ALAMADIĞI KÖPEĞİNİ 25 $'a SATTI

Bankadaki son 106 $ ile New York'a gitmeye karar verdi.

Şehre geldiğinde ne parası vardı ne de kalacak yeri.

Günlerce New Jersey'deki otobüs terminalinde kalıp, banklarda uyudu.

Kendisinden çok köpeği Butkus'u düşünüyordu.

Çünkü mama alacak parası kalmadığı için aç kalmasına oldukça üzüldüğü Butkus'u 25 $'a satmak zorunda kaldı.



O EFSANEVİ MAÇ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bir gece TV'de Muhammed Ali ve Chuck Wepner'ın boks maçını izledi.

Bahisler, Muhammed Ali'nin üzerine oynanmıştı.

Öngörüye göre Chuck Wepner, 3'üncü rauntta yere yıkılıp nakavt olacaktı.

Ne var ki Muhammed Ali, ne kadar sert vurursa vursun Chuck Wepner yere düşmüyordu.

Chuck Wepner, maçı 15 raundun sonunda teknik nakavtla kaybetti.

Sylvester Stallone, Chuck Wepner'den oldukça etkilenerek kendini 3 gün kapatıp 'Rocky'nin senaryosunu yazdı.



Senaryosunu Irwin Winkler ve Robert Chartoff adındaki yapımcılara götürdü.

Senaryoyu beğenerek Sylvester Stallone'ye 350 bin $ teklif ettiler.

Kabul etmedi.

Parasızlıktan dolayı kendi karnının yanı sıra köpeğinin karnını da doyuramayan biri nasıl olur da 350 bin $'ı kabul etmezdi?

Çünkü, yapımcılar Irwin Winkler ile Robert Chartoff, kendisine sadece senarist ücreti vereceklerini, filmin gelirinde hakkının bulunmayacağına yönelik anlaşma yapmak istedi.

Sylvester Stallone'nin dili 'The Lord's of Flatbush'tan yanmıştı bir kere.

Senaryosunu yazmasına ve başrolde yer almasına rağmen filmin yapımcısı Stephen Verona, harcadığı paranın 25 katını kazanırken kendisi hâlâ yoksuldu.

Sylvester Stallone, bu nedenle 'Rocky'nin gösteriminden hak istedi.

'ROCKY'İ CANLANDIRMASIN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Üstelik Irwin Winkler ile Robert Chartoff'ta filme yatıracak kadar para yoktu.

1919'da D. W. Griffith, Charlie Chaplin, Mary Pickford ve Douglas Fairbanks tarafından kurulan United Artists'e başvurdular.

United Artists, 'Rocky'i çekmeye karar vererek filmin bütçesini 2 milyon $ olarak belirledi.

Ama stüdyonun bir şartı vardı.

United Artists, 'Rocky'i Sylvester Stallone'nin değil kendilerinin belirlediği başka bir oyuncunun canlandırmasını istedi.

Sylvester Stallone, bu şartı kabul etmedi.

United Artists, şartlarını kabul etmesini sağlamak için 'O halde filmin bütçesini 1 milyon $'a indiririz' dedi.

'Sylvester Stallone, bu şartı kabul etti.



Irwin Winkler, Robert Chartoff ve Sylvester Stallone Oscar töreninde...

United Artists, 'Rocky'i Sylvester Stallone'nin canlandırmasını istemediği için işi yokuşa sürüp şart üzerine şart koşarak filmin zarar etmesine karşılık olarak mal varlığına ipotek koyma şartını öne sürdü.

Ne var ki Sylvester Stallone'nin tek bir mal varlığı yoktu.

United Artists, filmde rol alma yönünde diretmesi halinde Sylvester Stallone'ye senaristlik ve oyunculuk ücretinin 35 bin $'dan fazla olmayacağını söyledi.

Sylvester Stallone, bu şartı da kabul etti.

United Artists, bu kez Sylvester Stallone'yi filmde rol almasından vazgeçirmeleri için Irwin Winkler ve Robert Chartoff'ta baskı yaparak 'Eğer, filmde Sylvester oynarsa ve film zarar ederse sizin mal varlıklarınıza el koyarız' dedi.

Irwin Winkler ve Robert Chartoff, United Artists'in şartını kabul ederek evlerinin ipotek edilmesi karşılığında 'Rocky' çekilebildi.

Sylvester Stallone, 'Rocky'den kazandığı 35 bin $'ın 15 bin $'yla sattığı kişiden köpeği 'Butkus'u geri aldı.

'BANA GERÇEK AKTÖRÜ GETİRİN'

'Apollo Creed' rolü için seçmelere gelen Carl Weathers bir boks sahnesinde Sylvester Stallone'nin çenesine vurdu;

Sylvester Stallone: Biraz yavaş ol.

Carl Weathers: Benim karşıma bunu değil, gerçek aktörü getirin.

Sylvester Stallone: Gerçek aktör benim.

Carl Weathers: Belki ileride iyi olursun.

Sylvester Stallone: 'Apollo Creed' karakteri senindir.

Sylvester Stallone ile 'Apollo Creed'ı canlandıran Carl Weathers...

223 MİLYON 900 BİN $ KÂR VE 3 OSCAR

'Rocky', 1976'da ABD'de en çok izlenen film olarak 223 milyon 900 bin $ kâr etti.

Aynı zamanda 1977'de Akademi Ödülleri'nde 9 dalda aday gösterilirken 3 Oscar kazandı.

'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen (John G. Avildsen),En İyi Film Kurgusu (Scott Conrad - Richard Halsey)...

'SENARYOMU ÇALDIN'

Oscar törenleri o zamanlar, günümüzde olduğu gibi sahneye çıkanların tamamen çeşitli olaylara yönelik mesaj verme kaygısını içeren konuşmalarla bezeli değildi.

Şakalaşma, takılmalar ve müthiş sürprizler de olurdu.

Örneğin 1977'de Sylvester Stallone, Oscar törenindeki konuşması sırasında arkasında bir anda iri yarı bir adam belirdi.

Tüm zamanların en iyi boksörü Muhammed Ali.

Sonra birbirlerine yumruk sallamaya başladılar.

Niye mi?

'RAMBO'YU İLK STEVE MCQUEEN CANLANDIRMAK İSTEDİ

Navaho bir anne ve Alman kökenli bir babanın çocuğu olan 'John Rambo', askere gönüllü yazıldı. Vietnam Savaşı'na gönderilen ilk birliklerdeydi. İki yıl sonra ABD'ye dönerek özel güçlerde eğitim görüp bir ölüm makinesi haline geldikten sonra yeniden Vietnam'a gönderildi. 1971'de Vietkong'a esir düşüp korkunç işkencelere maruz kaldı. 1972'de esir kampından kaçmayı başaran 'John Rambo', 1974'de terhis oldu. Ülkesine döndüğünde törenle karşılanmayı beklemiyordu ama vatandaşlarının ona 'bebek katili', 'serseri', 'suçlu' muamelesi yapmasına da hazırlıklı değildi.

David Morrell

Yazar David Morrell, 1972'de 'İlk Kan' adıyla yayınladığı 252 sayfalık gerilim - macera türündeki romanı büyük ilgi gördü.

Steve McQueen, romanın haklarını alarak film haline getirmek istedi ama David Morrell ile anlaşmadı.

Steve McQueen

ROMANDAKİ 'RAMBO' ÖLÜR FİLMDEKİ ASLA

Sylvester Stallone, 1981'de 'İlk Kan'ın hem film hakları hem de hikâyede bazı değişiklikler yapabilme konusunda David Morrell ile anlaşınca 'Rambo - İlk Kan' 1982'de sinemaya yansıdı.

Romandaki ve filmdeki hikâyede en belirgin farklılıklar şunlardır;

Romanda: 'Rambo', peşindeki insanları soğukkanlılıkla öldüren biridir.

Filmde: 'Rambo', elinden geldiğince kimseyi öldürmemeye çalışan biridir.

Romanda: 'Rambo', finalde intihar etmeye niyetliyken 'Albay Trautman' tarafından vurulur.

Filmde: 'Rambo', intihar etmeye meyilli değildir. 'Albay Trautman' tarafından da vurulmaz.

KIRK DOUGLAS: 'RAMBO' ÖLSÜN

Sylvester Stallone, 'Rambo - İlk Kan'da 'Albay Trautman'ı Kirk Douglas'a teklif etti.

Kirk Douglas, 'Tamam' dedi.

Ne var ki Kirk Douglas, çekimlere az bir süre kala romana bağlı kalınarak 'Rambo'nun filmin sonunda ölmesi gerektiğini söyledi.

Sylvester Stallone, filmin ilgi görmesi halinde ikincisini çekeceğini söylese de Kirk Douglas'ı ikna edemedi.

Kirk Douglas, 'Romana bağlı kalınmazsa ben yokum' deyince Sylvester Stallone, 'Albay Trautman' rolünü Richard Crenna'ya verdi.

SYLVESTER STALLONE VE SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada takip ettiği çok az sayıda kişi arasında sadece 5 ünlü bulunuyor;

Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren, Jason Statham, Vin Diesel, Jean-Claude Van Damme...

Instagram

Takipçi: 9 milyon 800 bin

Takip: 37

Twitter

Takipçi: 2 milyon 900 bin

Takip: 29

HAYATININ ACISI

Sylvester Stallone, hayatının en büyük acısını 13 Temmuz 2012'de büyük oğlu Sage Stallone'yi kaybettiği zaman yaşadı.

Oyunculuk yapan Sage Stallone, 36 yaşındayken Los Angeles'taki evinde ölü bulundu.

Cansız bedeni evin hizmetlisi tarafından bulunan Sage Stallone'nin ölüm nedeni anlaşılamadı.

Los Angeles polisi, evde hırsızlık yapıldığına veya Sage Stallone'nin intihar ettiğine dair bulgular bulunmadığını açıkladı.

Sylvester Stallone'yi Türkçe dublajlarda kimin seslendirdiğini biliyor musunuz?

Sezai Aydın...

BRIGITTE NIELSEN'İN İHANETİNE UĞRADI

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone'nin teoride en büyük rakibiydi.

Ya pratikte?

Hollywood'un bitip tükenmez hikâye deryası da vardı, filmlerin bütün dünyada gösterime girmesini sağlayan tanıtım çarkı da.

Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone, şunu da iyi biliyorlardı;

'Rakibimin başarısı, bana hırs kazandırıp çalışma ve kendimi geliştirme adına şevk verecek.'

'Rakibimin başarısı, varlık nedenim olan sektöre kazanımlarda bulunacak.'

Hollywood'un imkanları sonsuzdu.

İşlerine sevgileri, mesleklerine saygıları da öyle...

Çalışkan ve vizyon sahibiydiler.

Birbirlerine engel olma yerine 'Varlığın varlığıma armağan olsun' felsefesiyle birbirlerini iteklediler.

Karşılarında ne Vietkong durabildi ne de 'T-1000'...

Ne 'Ivan Drago' ne de 'Robert Doguerin'..

Böylelikle her ikisinin de filmlerinin izleyici sayısı bütün dünyada yüksek rakamlara ulaştı.

Kazan & Kazan...

Arnold Schwarzenegger ile Brigitte Nielsen 'Kızıl Sonja'da...

Arnold Schwarzenegger; sinemada rakibi olmasının yanı sıra Sylvester Stallone ile restoran zinciri Planet Hollywood'da ortak.

Diğer iki ortak ise Bruce Willis ve Demi Moore.

Brigitte Nielsen, 2011'de yayımladığı kitabında 1985'te sevgilisi Sylvester Stallone ile evlenmeden kısa bir süre önce Arnold Schwarzenegger ile birlikte olduğunu yazdı.

Danimarkalı Brigitte Nielsen, 1980'lerin en seksi oyuncularındandı.

Brigitte Nielsen, bu konuyla ilgili olarak kitabında şu cümlelere yer verdi; "O dönemler Sylvester Stallone ile ilişkimiz evliliğe doğru gidiyordu. Ancak 'Red Sonja'nın setinde Arnold Schwarzenegger ile aramda inanılmaz bir çekim oluştu. Birlikte olduk. Birbirimize herhangi bir söz vermemiştik. Hayatımın en güzel günleriydi."

Sylvester Stallone ile Brigitte Nielsen, 1986 yapımı 'Cobra'da başrolleri paylaştı.

Kitabın yayımlanmasından bir yıl sonra Arnold Schwarzenegger, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Brigitte Nielsen ile birlikte olduğunu doğruladı. Bu açıklamalardan sonra Arnold Schwarzenegger ile Sylvester Stallone'nin Planet Hollywood'daki ortaklığının biteceği sanılıyordu.

Öyle olmadı.

Ve Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone'nin yönettiği 'Cehennem Melekleri' serisinde rol almaya da devam etti.

'Cehennem Melekleri' deyince...

1980'li yılların aksiyon filmlerinin fenomen oyuncularını bir araya getiren 'Cehennem Melekleri' serisinin 3'üncü filminin çekimleri öncesinde Sylvester Stallone, Planet Hollywood'dan ortağı ve yakın arkadaşı Bruce Willis'e sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Sylvester Stallone, Bruce Willis'in 4 günlük çekim için olması gerekenden fazla ücret talep etmesine öfkelenerek, "Açgözlü ve tembel... Kariyer bitirmek için mükemmel bir formül' dedi.

Sylvester Stallone, daha sonra 'Cehennem Melekleri'nin ilk iki filminde rol alan Bruce Willis'in üçüncü filmde rol almamasını 'Bruce, iş politikası nedeniyle filmde yer almayacak' sözleriyle açıkladı.

'Cehennem Melekleri 3'te Bruce Willis'in yerine kadroya Harrison Ford dahil edildi.

'Rocky III'te şunları anlattı;

* Kişi, mesleğinde sahip olduğu başarısını ve parasal servetini kibire dönüştürürse canlı canlı bir halde en derinlere gömülür.

* Ailene, dostlarına ve kendine her daim güven. Yere düştüğünde seni yerden sadece o güven kaldıracaktır.

'Rocky IV'te şunları anlattı;

* İntikam duygusu, mutsuzluğun ve yenilginin baş aktörüdür.

* Hey ülkelerin yöneticileri! Derdiniz nedir? Barış, her şeydir.

'Rambo' serisinde şunları anlattı;

* Gücün, deneyimlerin, bilgin sadece mazlumların yanında olduğun sürece anlamlıdır. Aksi takdirde sadece bir kas yığını ve boş bir çuvalsındır.

* Konu vatan ve vatandaş sevgisiyse gerisi teferruattır.

Sylvester Stallone, oyunculuktaki yeteneğinin adam döven, adam öldüren karakterleri canlandırmakla sınırlı olmadığını göstermek için dram ve komedi türü filmler için de kamera karşısına geçti.

Dram oyunculuğunu 1989'da 'Hür Kan', komedi oyunculuğunu ise 1991'de 'Oscar' ile gözler önüne serdi.

Filmlerin hasılatından anlaşılan o ki izleyici, 'Hey Sylvester, çabanı saygıyla karşılıyoruz ama sen yoluna en iyisi aksiyon ile devam et' dedi.

Hür Kan

Hasılat: 22 milyon $

Sylvester Stallone, 'Oscar'da başrolleri Ornella Muti ve Marisa Tomei ile paylaştı.

Oscar

Hasılat: 23 milyon $

Açlık, yokluk gördü.

Dünya genelinde bir zincir haline gelen restoranın sahibi oldu.

Hor görüldü. İstenmedi, kapılardan iteklendi, 'Beceriksizsin' dendi.

Senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı film 3 Oscar kazandı.

Sylvester Stallone, 74 yaşında...

Çalışma, üretme azminde, işine olan sevgisinde, mesleğine duyduğu saygısında hiç azalma olmadı.

Doğru bildiklerini, insanlara yapabildiği en iyi işle ulaştırma çabasını göstermeye devam ediyor.

Ve mezar taşına şu sözlerin yazılmasını istiyor:

