HABERTURK.COM

Bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak kaydederek trendleri analiz eden Trendbox, İstanbul’da 1000’den fazla noktadan aldığı verilerle, koronavirüs salgını ile mücadele için evde geçirilen günlerin Ramazan alışverişlerine etkisini analiz etti.

Yapılan araştırmaya göre Ramazan ayı boyunca (24 Nisan – 23 Mayıs tarihleri arasında) bakkal ve marketlerden yapılan temel gıda alışverişlerinde azalma görülürken tüketiciler daha çok gazlı içecek ve atıştırmalık satın aldı.

Bunda tüketicilerin, koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerde kalınılan mart ve nisan ayı boyunca bakkal ve marketlerden yapılan stok alışveriş ile temel gıda ihtiyaçlarını karşılaması da etkili oldu.

ALIŞVERİŞİ 4 SAAT ÖNE ÇEKTİK

Barkod tarayıcı ve yazar kasa arasına eklenen IoT (nesnelerin interneti) cihazı aracılığıyla geleneksel satış noktalarından toplanan verilere göre, sokağa çıkma yasaklarının da devam ettiği Ramazan ayında alışveriş saatlerinde ise değişiklik yaşandı.

Ramazan ayı öncesinde saat 20.00 – 22.00 arasında alışveriş en yoğunken, 24 Nisan itibariyle alışverişler iftardan önce 16.00-18.00 saatleri arasında tamamlandı.

24 Nisan – 23 Mayıs tarihlerinde alışveriş torbasına en çok giren ürünler gazlı içecekler, yoğurt, zeytin ve sucuk olurken salgın döneminde en çok alınan makarna, un ve maya gibi ürünler ramazan ayı boyunca bir önceki aya göre daha az satın alındı.

Bayram öncesi haftada (16-23 Mayıs) ise bakkal ve marketlerden yapılan alışverişlerde çikolata ve şeker torbaya ilk giren olmadı. En çok satın alınan ürünler sırasıyla gazlı içecekler, dondurma, bisküvi ve maden suyu olurken; satın alımında düşüş yaşanan ürünler ise zeytin, ay çekirdeği ve gofret oldu.

Bayram için yapılan alışverişlerde Anadolu Yakası’nın, Avrupa Yakası’na göre market ve bakkallardan yüzde 25 daha fazla alışveriş yaptığı saptandı.