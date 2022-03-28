CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ
CarrefourSA; farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 109,90 lira ila 289,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.
İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 109,90 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 14 ürün yer alırken, 179,90 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 22 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 229,90 liradan, 34 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" de 289,90 liradan satılıyor.
Ramazan kolisi alan CarrefourSA müşterileri, yüzde 33'e varan tasarruflu alışveriş imkanına erişebiliyor. CarrefourSA, ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor.
Öte yandan, CarrefourSA'nın tüm satış kanallarından satın alınabilecek ramazan kolileri, istenilen kişiye veya Darüşşafaka, Kızılay, Tohum Otizm Vakfı başta olmak üzere STK'lara direkt bağışlanabiliyor.
Operasyonel kolaylık ve alışveriş özgürlüğünü tercih edenler için CarrefourSA Online Kurumsal Kart da seçenekler arasında yer alıyor. Tüketiciler, cep telefonuna SMS olarak gelen kodla veya uygulamaya bu kodla giriş yaparak CarrefourSA marketleri ve www.carrefoursa.com adresinden kolayca alışveriş imkanına sahip oluyor.
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