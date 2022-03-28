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Ramazan kolisi fiyatları 2022: Marketlerde Ramazan ayı kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ramazan kolisi fiyatları 2022: Marketlerde Ramazan ayı kolisi fiyatları ne kadar?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak isteyen vatandaşlar marketlerin Ramazan kolilerinin fiyatlarını araştırıyor. Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor. İşte Migros, Carrefoursa, ŞOK, Metro, Bizim Market ramazan kolisi fiyatları 2022

28.03.2022 - 13:30 | Güncelleme: ALIŞVERİŞ

  • Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor.

    Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.

  • CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ 

    CarrefourSA; farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 109,90 lira ila 289,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.

    İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 109,90 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 14 ürün yer alırken, 179,90 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 22 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 229,90 liradan, 34 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" de 289,90 liradan satılıyor.

    Ramazan kolisi alan CarrefourSA müşterileri, yüzde 33'e varan tasarruflu alışveriş imkanına erişebiliyor. CarrefourSA, ramazan kolileri için online marketi CarrefourSA.com üzerinden de sipariş alıyor.

    Öte yandan, CarrefourSA'nın tüm satış kanallarından satın alınabilecek ramazan kolileri, istenilen kişiye veya Darüşşafaka, Kızılay, Tohum Otizm Vakfı başta olmak üzere STK'lara direkt bağışlanabiliyor.

    Operasyonel kolaylık ve alışveriş özgürlüğünü tercih edenler için CarrefourSA Online Kurumsal Kart da seçenekler arasında yer alıyor. Tüketiciler, cep telefonuna SMS olarak gelen kodla veya uygulamaya bu kodla giriş yaparak CarrefourSA marketleri ve www.carrefoursa.com adresinden kolayca alışveriş imkanına sahip oluyor.

  • MİGROS RAMAZAN KOLİSİ

    Migros, 13 üründen oluşan "Ramazan Bereket Paketi"ni 99,90 TL, 22 ürünlü "Ramazan Lezzet Paketi"ni 169,90 TL ve 31 ürünlü "Ramazan Ziyafet Paketi"ni 269,90 TL'den müşterilerine sunuyor.

    Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, ramazan paketi alan Migros müşterileri tasarruf da sağlıyor. Migros'un hazırladığı koliler, Sanal Market üzerinden de alınabiliyor.

    Ramazan kolisi talep eden 60 yaş ve üstü müşterilerinin, kolay sipariş verebilmesi için "0850 221 0800" numaralı telefon hattını devreye alan Migros, ayrıca bu yaş grubuna teslimatı ücretsiz ve öncelikli olarak yapıyor. Bu uygulamanın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale'de geçerliliği bulunuyor.

    Migros müşterileri de HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en fazla 1.250 lira yükleyerek bu kartları diledikleri kişilere hediye edebiliyor.

    Öte yandan, Migros, Kızılay iş birliği iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler için de bir alternatif sunuyor. Migros kasalarından tek seferde en az 50 lira, en fazla 1.250 lira yüklenen İyilik Kartları ile bağış yapılabiliyor. Ayrıca, tutarın yüzde 5'i kadar Migros'tan da iyilik katkısı ekleniyor. Kızılay tarafından ulaştırılan İyilik Kartları ile ihtiyaç sahipleri tekel ürünleri ve altın alımları hariç tüm Migros mağazalarından tek seferde tüm alışverişlerini yapabiliyor.

  • METRO RAMAZAN KOLİSİ

    Metro Türkiye mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan ramazan erzak paketleri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 154,90 lira, 20 çeşit içereni 279,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144,90 liradan raflarda yerini aldı.

  • BİZİM TOPTAN MARKET RAMAZAN KOLİSİ

    Bizim Toptan Market ise ramazan kolisini 17 çeşit ürün ile 199 liradan satışa sunuyor.

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