MİGROS RAMAZAN KOLİSİ

Migros, 13 üründen oluşan "Ramazan Bereket Paketi"ni 99,90 TL, 22 ürünlü "Ramazan Lezzet Paketi"ni 169,90 TL ve 31 ürünlü "Ramazan Ziyafet Paketi"ni 269,90 TL'den müşterilerine sunuyor.

Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, ramazan paketi alan Migros müşterileri tasarruf da sağlıyor. Migros'un hazırladığı koliler, Sanal Market üzerinden de alınabiliyor.

Ramazan kolisi talep eden 60 yaş ve üstü müşterilerinin, kolay sipariş verebilmesi için "0850 221 0800" numaralı telefon hattını devreye alan Migros, ayrıca bu yaş grubuna teslimatı ücretsiz ve öncelikli olarak yapıyor. Bu uygulamanın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale'de geçerliliği bulunuyor.

Migros müşterileri de HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en fazla 1.250 lira yükleyerek bu kartları diledikleri kişilere hediye edebiliyor.

Öte yandan, Migros, Kızılay iş birliği iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler için de bir alternatif sunuyor. Migros kasalarından tek seferde en az 50 lira, en fazla 1.250 lira yüklenen İyilik Kartları ile bağış yapılabiliyor. Ayrıca, tutarın yüzde 5'i kadar Migros'tan da iyilik katkısı ekleniyor. Kızılay tarafından ulaştırılan İyilik Kartları ile ihtiyaç sahipleri tekel ürünleri ve altın alımları hariç tüm Migros mağazalarından tek seferde tüm alışverişlerini yapabiliyor.