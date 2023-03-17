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Ramazan imsakiyesi 2023: Ramazan ne zaman başlıyor? ilk oruç hangi gün tutulacak ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Ramazan imsakiyesi 2023: Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Şaban ayının son haftasına girilirken, ilk sahura kalkılıp, ilk orucun tutulacağı tarih gündeme geldi. Diyanet Dini Günler Takvimi ile Ramazan ve Ramazan Bayramı tarihleri de netlik kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ilk sahur ve iftar sofraları kurulacak. İşte il il Ramazan ayı imsakiyesi, ilk sahura kalkılacağı ve orucun tutulacağı tarih...

Giriş: 17.03.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş başladı. İslam inancına göre üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Hicri takviminin 9 ayıdır. Mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kalırken, ilk sahura kalkılıp, ilk orucun tutulacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ve sahur hangi gün?" İşte 2023 imsakiye takvimi ve Ramazan Bayramı tarihleri...

  • RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    11 Ayın Sultanı  Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.

  • Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

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  • 2023 YILINDA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

  • Ramazan ayının son yatsı namazı Şevval Ayı'nın ilk gecesi olacağı için;

    2023 Ramazan ayının son taeravih namazı 19 Nisan Perşembe gününü 20 Nisan Cuma gününe bağlayan gece yatsı ezanı vaktinin girmesiyle kılınacak.

  • 2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

    Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

  • 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece kalkılacaktır.

  • 2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • 2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK? 

    Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay  29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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