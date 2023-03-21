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Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? Ramazan ayı ne kadar, kaç gün sürecek? Ramazan ayı 29 gün mü, 30 gün mü?

Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? Ramazan ayı ne kadar, kaç gün sürecek?

11 ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca vatandaşın oruç ibadetlerini yerine getireceği Ramazan ayının kaç gün süreceği ve kaç gün oruç tutulacağı gibi merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 Ramazan ayına dair bilinmesi gerekenler...

Giriş: 21.03.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 Ramazan ayı için artık günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ne zaman başlayacak ve bayram hangi günlere denk geliyor sorularının cevaplarını yanıtladı. Peki, Ramazan ayı kaç gün sürecek ve kaç gün oruç tutulacak?

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

    Buna göre; bu yıl Ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. 

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan ayı 29 gün sürecektir.

  • 2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK? 

    Ramazan ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin." buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay  29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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