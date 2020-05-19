Ramazan'da C vitamini ile protein yönünden zengin besinler tüketin

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile Ramazan ayında sağlıklı beslenmek her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Oruç tutulan günler boyunca, koronavirüsten korunmak için bağışıklığı desteklemeye devam etmek gerekiyor.
Sabri Ülker Vakfı'nın paylaştığı bilgilere göre bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli besin gruplarından birini proteinler oluşturuyor. Proteinler aynı zamanda vücudun savunma sisteminin, enzimlerin ve bazı hormonların da esas yapısını teşkil ediyor. Hastalıklara yol açan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli miktarda protein tüketmek gerekiyor.
SAHURDA VE İFTARDA YETERLİ PROTEİN TÜKETİN
Ramazan ayında sahur kahvaltı öğünü yerine kabul edilebilir. Sahurun, iftara kadar ihtiyaç duyulan enerji ve besin ögelerini büyük ölçüde karşılaması gerekiyor. Sahurda yumurta, süt, kefir, peynir, yoğurt gibi proteinden zengin besinlere yer vermek gün boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. İftar sofralarında da yoğurtlu çorbalar, et, tavuk, balık, kuru baklagiller gibi protein içeren besinlerin tüketilmesi, vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu proteini almasını sağlıyor. İftar sonrası şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya mevsim meyveleri ile ev yapımı meyveli yoğurt tercih etmek de yine protein alımını destekliyor.
SOFRANIZDA TAZE MEYVE VE SEBZEYE YER VERİN
C vitamini yönünden zengin beslenmenin enfeksiyon, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtilerine karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Taze meyve ve sebzeler, iyi birer vitamin ve mineral kaynağı olmalarının yanı sıra, posa ve yüksek su içerikleriyle özellikle hareketsizliğe bağlı ortaya çıkabilen kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının önlenmesine de yardımcı oluyor. Ramazan ayında öğün sayısının ikiye düşmesi, yeterli düzeyde C vitamini alımı için hem iftarda hem de sahurda taze meyve ve sebze tüketmeyi zorunlu hale getiriyor. Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgillerin yanı sıra ıspanak, pazı, tere, roka, marul, maydanoz, dereotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile lahana, brokoli, kereviz, pancar gibi besinlerde hem C vitamini hem de diğer önemli vitaminler bulunuyor. İftar sofralarında mevsimine uygun yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleriyle C vitamini alımını desteklemek mümkün.
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