Ramazan ayında ağız kokusu problemini çözmek isteyen kişiler, bu yıl da merak ettikleri soruların cevaplarını internetten ve diyanet işlerinden öğrenmeye devam ediyor. Oruçluyken ağız kokusu herkesin başına gelen bir olay olduğu için kişiler bu sorunun önüne geçebilmek için neler yapabileceklerini merak ediyor. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Ramazan’da ağız kokusu nasıl önlenir? Sorularının cevaplarını detayları ile bir araya getirdik.
Oruçluyken Ağız Kokusu Nasıl Engellenir?
Ramazan ayında ağız kokusunun birinci nedeni su tüketimine ara verilmesidir. Oruçluyken su içilemeyeceği için ağız kuruluğundan dolayı koku meydana gelir. Bunun yanı sıra özellikle sahurda tükettiğimiz yiyecek ve içecekler de gün içinde ağız kokusunun daha ağır ve rahatsız edici bir şekilde meydana gelmesine yol açar. Bu durumdan rahatsız olan kişiler bu dönem içinde ağız bakımına ekstra özen göstermelidir. Çünkü oruçlu olunan süre içerisinde ağız kokusunun geçirilmesi için herhangi bir işlem uygulanamaz. Uygulandığı takdirde oruç bozulacaktır. Bu yüzden temel olarak sahurda yemek yedikten sonra dişler fırçalanabilir ve imsaktan öce karanfil çiğnenerek gün içindeki ağız kokusunun daha az olması sağlanabilir.
Ramazanda Ağız Kokusu Engellemek İçin Neler Yapılır?
Ramazanda ağız kokusunun engellenmesi için tüketilen ürünlere dikkat edilmesi önerilmektedir. Uzmanlara göre yemekten sonra diş fırçalamak ağız kokusunun ağır bir şekilde gerçekleşmesini engeller. Ancak kimi kişilerde diş fırçalamaya rağmen ağız kokusu meydana gelebilir. Bu noktada da bazı besin maddelerinin tüketilmesinin ağız kokusunu azalttığı ifade edilmektedir. Ağız kokusunu engellemesi için tüketilmesi önerilen besinlerin başında ise süt ürünler gelir. Süt ürünlerini sahurda tükettiğiniz takdirde tükürük bezlerinin daha fazla tamponlama yaptığı bilinmektedir. Bu da ağız kokusunu engeller. Bunun yanı sıra diş fırçalarken gargara, nane ve karanfil gibi ağız kokusuna iyi gelen içerikli diş macunları da tercih edilebilir.
Oruç Tutarken Ağız Kokusu Çözüm Önerileri
Ağız kokusuna neden olan pek çok faktör bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan biri diş eti rahatsızlıklarıdır. Diş etlerinde sorun olan kişilerde meydana gelen iltihaplar ağız kokusuna da yol açar. Bu yüzden kişilerin ramazan ayı öncesinde diş bakımı yaptırması ağız kokusunu önlemek için yapılan öneriler arasında yer alır. Aynı zamanda ülser ya da gastrit gibi mide problemleri olan kişilerin de ağız kokusu problemi yaşaması daha sık görülmektedir. Mide kaynaklı sağlık sorunu olan kişilerin de tedavilerini yaptırmaları önerilmektedir. Oruç tutarken ağız kokusu çözüm önerileri her ne kadar merak edilse de kesin çözüm olarak görülmez. Ağız bakımı yeterli ve doğru bir şekilde yapılsa da tükürük bezleri oruçlu olduğu sürede daha az pompalama yaptığı için ağız kokusu meydana gelebilir. Kişiler bu süreç boyunca imsak yapmadan önce diş eti temizliğini yapmalı, dişlerini fırçalamalı ve ardından da gargara yapmalıdır. Bu şekilde ağız kokusu en aza indirilebilir.
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