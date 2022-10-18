2023 Dini Bayramlar Takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi netlik kazandı. İslam'da önemli bir yere sahip olan yeni yılın ilk bayramı bu yıl Mart ayına denk geliyor. "2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2023 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...