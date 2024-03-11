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        Haberler Yaşam Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi'nde yoğunluk yaşandı

        Ramazan ayının ilk gününde Oruç Baba Türbesi'nde yoğunluk yaşandı

        Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyen vatandaşlar türbeye akın etti. Elindeki sirke, şeker gibi ürünleri dağıtan ve toplayan ziyaretçiler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Bir hayırseverin ücretsiz dağıttığı pidelerden almak isteyen ziyaretçiler birbirleriyle yarıştı, 1 kişi fenalaşarak yere düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:31
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          Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. Birbirlerine sirke ve şeker dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dilek diledi. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, vatandaşları kırmayarak kendilerine iletilen cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü.

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          Türbe bahçesini dolduran vatandaşlar yerlere bezler sererek iftar sofralarını kurdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı. Bir hayırseverin dağıttığı pidelerden almak isteyen ziyaretçiler birbirleriyle yarıştı. Yaşlı bir kadın pide almak için sıraya girdiği sırada fenalaşarak yere düştü.

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          “ANNEM İÇİN SİRKE VE PİDE DAĞITIYORUM"

          Nesrin Yamaç "Uzun zamandır aksatmadan her sene geliyoruz. İbadetimizi yapıp gidiyoruz. Annelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla. Annem için de sirke ve pide dağıtıyorum ama gördüğünüz gibi böyle bir izdihamla karşılaşınca sorunlar yaşıyoruz" dedi.

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          Hidayet Çelen ise, "Ben buraya her sene gelirim, dağıtırım toplarım. Yasin dağıtırız, şeker dağıtırız, sirke dağıtırız. Hanımla beraber geliriz dağıtırız" diye konuştu. Türbeye ilk defa gelen Aynur Yılmaz "Daha önce çok duydum internetten inceledim. Ramazan’ın ilk günü. Daha önce çalışıyordum, emekli olunca geldim. Hem dua etmeyi, hem insanlarla bir arada olmayı, Ramazan'ın ilk gününü yalnız açmamak için geldim" dedi

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          ÜLKENİN DÖRT BİR YAZINDAN ZİYARETÇİLER GELDİ

          Sadife Saltan, "Bursa Mustafakemalpaşa'dan geliyorum. Gece saat 00.00'da çıktık yola bu saate kadar buralardayız Oruç Baba için geldik. Dileklerimizin kabulü için geldik. İkinci gelişim bu" diye konuştu. Çanakkaleden geldiklerini söyleyen Faizi Koç ise, "Dileğim kabul oldu onun için geldim. İki sene önce, şeker gibi gelin istemiştim tuttu. Şimdi başka bir şey için geldim. İlk önce Allah'tan istiyoruz, vesile oluyor burada dualarımız kabul oluyor" dedi.

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