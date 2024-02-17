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        Haberler Gündem Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ayı ile ilk oruç ve sahur tarihi

        Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

        Müslüman aleminin 11 ayın sultanı olarak adlandırdığı Ramazan ayına günler kaldı. İslam alemi için üç aylardan biri olan Ramazan boyunca oruç ibadeti yerine getirilir ve ay, bayram ile kutlanarak bitirilir. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:15
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        • 1

          Ramazan ayı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı takvimini yayımlamasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

        • 2

          RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Müslümanlar tarafından 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI 2024 TARİHLERİ

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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