Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Nedir, Neden Olur ve Geçer Mi? - Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Uzmanlar konuyla ilgili çok fazla araştırma yapmaktadır. Araştırma sonuçları dünyada 300.000’e yakın kadının her sene rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirdiğini söylemektedir. Fark edilmediğinde ve ilerlediği zaman rahim ağzı kanseri oldukça tehlikelidir ve ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle her kadının düzenli kontrollerini yaptırması ve rahim ağzı kanserine karşı önlemlerini alması oldukça gerekli ve önemlidir. Bu içeriğimizde sizlere rahim ağzı kanseri (serviks) nedir, neden olur ve geçer mi? Rahim ağzı kanseri belirtileri ve tedavisine yönelik ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte rahim ağzı kanseri (serviks) ile ilgili tüm merak edilenler…

Rahim Ağzı Kanseri Nedir

Rahim ağzı kanseri diğer ismiyle serviks kanseri olarak da bilinmektedir. Kadınlarda rahim bölgesinin altındaki kısma rahim ağzı denilmektedir. Bu bölgede oluşan kansere rahim ağzı kanseri denilmektedir. Bu bölge aynı zamanda rahimle vajina arasında kalır ve doğum yaparken genişleyerek doğumun gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu bölgede oluşan kanser kadınlar için çok tehlikeli olduğundan düzenli cinsel hayatı olan her kadının senelik olan smear testini yaptırması gerekmektedir. Servikste ortaya çıkan anormal hücreler kanser hücrelerine dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bu bölgedeki bütün değişimlerin düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Çünkü pek çok kadın rahim ağzı kanserine yakalanmadan önce bölgede doku değişimini kendi kendine fark etmemektedir. Ancak bu dönemde fark edilen doku değişimleri kansere dönüşmeden kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Rahim Ağzı Kanseri Neden Olur

Rahim ağzı kanseri neden olur sorusunun yanıtına karşılık nedenler şu şekilde sıralanabilmektedir; genç yaşlarda cinselliğe başlamak, fazla doğum yapmak, birden fazla cinsel partnere sahip olmak ve sigara kullanmak. Bütün bunların yanı sıra yapılan araştırmalar bu kanser türünün neredeyse hepsinin temel nedeninin HPV olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle cinsel ilişkiyle bulaşıcı olan bu virüsün çeşitleri tipleri bulunmaktadır. Bazı tipleri çok daha fazla tehlikeli olduğundan düzenli olarak smear kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Rahim Ağzı Kanseri Geçer mi

Rahim ağzı kanseri geçer mi diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Eğer erken teşhis edilebilirse geçme ihtimali oldukça yüksektir.

Rahim Ağzı Kanseri Nasıl Bulaşır

Rahim ağzı kanseri nasıl bulaşır sorusunun en kesin yanıtı HPV’dir. Uzmanlar bu virüsün rahim ağzı kanserine neden olduğunu pek araştırmayla ispatlamıştır. Kişide bu virüsün olup olmadığı smear testleriyle kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri

Rahim ağzı kanseri belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Reglin düzeninin bozulmasının yanı sıra cinsel ilişkinin ardından beklenmedik kanamaların olması,

Ağrılı cinsel ilişki,

Bacaklarda, sırtta ve vajinada hissedilen ağrılar,

İştahsızlığa bağlı kilo verme, geçmeyen halsizlik, sürekli yorgun hissetme,

Vajinadan gelen farklı kokuya sahip akıntılar,

Bacağın birinin şişmesi,

İdrarın ağrılı olması.

Rahim Ağzı Kanseri Tedavisi

Rahim ağzı kanseri tedavisi için iki farklı yöntem tercih edilmektedir. Bunlardan ilki ameliyattır. İkincisi de kemoterapi ve radyoterapi gibi kanserin küçültülmesini sağlayan ilaçlardır. İlk evrelerde kanser fazla yayılmadığı için ameliyat daha fazla tercih edilmekle beraber daha kesin bir çözümdür.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar

Rahim ağzı kanseri belirtileri ne zaman ortaya çıkan sorusunun yanıtı aslında hemendir. Özellikle hissedilen ağrılar ve farklı akıntılar ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden uzman bir hekimle görüşülmelidir.