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        Haberler Ekonomi Alışveriş RAFLARDA! ŞOK aktüel kataloğu yayında! 9 - 12 Mart ŞOK kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel kataloğu yayında! İşte 9 - 12 Mart güncel katalog

        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 9-12 Mart 2024 kataloğu ile haftanın fırsatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:32
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        • 1

          ŞOK marketlerde yeni aya özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 8-12 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        • 2

          ŞOK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

          Esse Granit Efektli Döküm Tava 2’li Set - 499 TL

          Esse Granit Efektli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava - 399 TL

          Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı - 1.199 TL

          Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık - 599 TL

          3’lü Cam Kupa - 59,95 TL

          6’lı Porsiyonluk Güveç Kabı Sırlı - 64,95 TL

          Üçgen Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü - 89,95 TL

        • 3

          Mon Amour Nude Oje Çeşitleri - 25,50 TL

          Mon Amour Dudak Bakım Yağı - 39,90 TL

          Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 74,95 TL

          Afrika Menekşesi - 59,90 TL

          Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi - 52,25 TL

          Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan - 98,75 TL

          Ontime 3 Boyutlu Tarak Çeşitleri - 34,90 TL

          Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti - 349,90 TL

        • 4

          Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 5.999 TL

          Simfer Midi Fırın - 1.499 TL

          Sinbo Çay Makinesi - 699 TL

          Homend Toastbuster Tost Makinesi - 1.199 TL

          Sprey Yağdanlık - 59,95 TL

          Kahve Rafı ve Çerçeve Seti - 299 TL

          Pvc Masa Örtüsü - 84,95 TL

          Yer Sofrası - 349 TL

        • 5

          Philips AUT3060/62 Pompasız Su Arıtma Cihazı - 3.959 TL

          Philips Hava Temizleme Cihazı - 5.999 TL

          PS5 Digital Edition Oyun Konsol+Dualsense Çift Kol - 24.799 TL

          Xiaomi Redmi 12 128 Gb 8 GB - 7.599 TL

          Oppo A16 Cep Telefonu - 5.799 TL

          Samsung WD90TA046BE1AH 9/6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi - 25.999 TL

          Altus AL 355 B Çift Kapılı Buzdolabı - 14.299 TL

          Hoover HLE C9LG-17 9 KG Kurutma Makinesi - 11.499 TL

          Hoover Hw 210AMBS/1-17 Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi - 14.299 TL

        • 6

          Practico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk - 999 TL

          Practico Swiss Sonomo Gövde 9 Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 1.599 TL

          Practico Bali 4 Gözlü Çok Amaçlı Dolap&Kitaplık - 749 TL

          Practico Savona Çalışma Masası 249 TL

          Practico Vega Dekoratif Duvar Rafı - 199 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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