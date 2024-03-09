ŞOK aktüel kataloğu yayında! İşte 9 - 12 Mart güncel katalog
ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 9-12 Mart 2024 kataloğu ile haftanın fırsatları...
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ŞOK marketlerde yeni aya özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 8-12 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...
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ŞOK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Esse Granit Efektli Döküm Tava 2’li Set - 499 TL
Esse Granit Efektli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava - 399 TL
Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı - 1.199 TL
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık - 599 TL
3’lü Cam Kupa - 59,95 TL
6’lı Porsiyonluk Güveç Kabı Sırlı - 64,95 TL
Üçgen Plastik Kilitli Saklama Kabı 3’lü - 89,95 TL
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Mon Amour Nude Oje Çeşitleri - 25,50 TL
Mon Amour Dudak Bakım Yağı - 39,90 TL
Garnier Makyaj Temizleme Suyu - 74,95 TL
Afrika Menekşesi - 59,90 TL
Nivea Sivilce Karşıtı Beyaz Kil Maskesi - 52,25 TL
Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan - 98,75 TL
Ontime 3 Boyutlu Tarak Çeşitleri - 34,90 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti - 349,90 TL
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Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 5.999 TL
Simfer Midi Fırın - 1.499 TL
Sinbo Çay Makinesi - 699 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi - 1.199 TL
Sprey Yağdanlık - 59,95 TL
Kahve Rafı ve Çerçeve Seti - 299 TL
Pvc Masa Örtüsü - 84,95 TL
Yer Sofrası - 349 TL
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Philips AUT3060/62 Pompasız Su Arıtma Cihazı - 3.959 TL
Philips Hava Temizleme Cihazı - 5.999 TL
PS5 Digital Edition Oyun Konsol+Dualsense Çift Kol - 24.799 TL
Xiaomi Redmi 12 128 Gb 8 GB - 7.599 TL
Oppo A16 Cep Telefonu - 5.799 TL
Samsung WD90TA046BE1AH 9/6 Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi - 25.999 TL
Altus AL 355 B Çift Kapılı Buzdolabı - 14.299 TL
Hoover HLE C9LG-17 9 KG Kurutma Makinesi - 11.499 TL
Hoover Hw 210AMBS/1-17 Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi - 14.299 TL
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Practico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk - 999 TL
Practico Swiss Sonomo Gövde 9 Sepetli Çok Amaçlı Dolap - 1.599 TL
Practico Bali 4 Gözlü Çok Amaçlı Dolap&Kitaplık - 749 TL
Practico Savona Çalışma Masası 249 TL
Practico Vega Dekoratif Duvar Rafı - 199 TL
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