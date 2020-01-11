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Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti

Mesaj attığı kişiler tarafından ifşa edilen Rafet El Roman harekete geçti. Ünlü şarkıcı, “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek mesajlaştığı 6 genç kızın isimlerini ve mesajlaşmalarını paylaştı

11.01.2020 - 12:01 | Güncelleme:
Rafet El Roman

Şarkıcı Rafet El Roman, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Kendisine yazan kadın hayranlarının mesajlarına cevap veren El Roman, konuşmalarının ifşa edilmesi üzerine “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek 6 genç kızın isimleriyle birlikte mesajlarını paylaştı.

Roman, "Her yazana cevap veriyor musun ki" diyen takipçisine, İnsanlara taciz, sarkıntılık etmiyorum biraz flört ediyorum o kadarcık ta olsun" yanıtı verdiği görüldü.

 

 

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