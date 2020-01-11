Rafet El Roman kendisine mesaj atan hayranlarını ifşa etti - Magazin haberleri

Şarkıcı Rafet El Roman, popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Kendisine yazan kadın hayranlarının mesajlarına cevap veren El Roman, konuşmalarının ifşa edilmesi üzerine “Ben de sizi ifşa edeyim de görün.” diyerek 6 genç kızın isimleriyle birlikte mesajlarını paylaştı.

Roman, "Her yazana cevap veriyor musun ki" diyen takipçisine, İnsanlara taciz, sarkıntılık etmiyorum biraz flört ediyorum o kadarcık ta olsun" yanıtı verdiği görüldü.