İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik. Bir geldi alakası bile yok, meğerse dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına. Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına.



'Neden yaptın?' dedim 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine, efendi bir adamım.