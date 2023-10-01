Rafet El Roman evlenmek istiyor

"ROMAN GİBİ BİR HAYATIM VAR"



“Başarının her türlüsüne doydum. Kariyerimde başarının her yüzünü gördüm" diyen Rafet El Roman, "Sonuna doğru bir ayrılık süreci oldu. Ben Almanya’da yaşamak zorunda kaldım. Orada çocuklarım ile yeniden bir hayata başladım. Sonra tekrar müzik yapmaya başladım, yine zirveye oturdum. İnişli çıkışlı bir hayat yaşadım. Adımı tam taşıyorum. Rafet El Roman... Roman gibi bir hayatım var" açıklamasını yaptı.