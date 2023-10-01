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        Haberler Magazin Rafet El Roman evlenmek istiyor - Magazin haberleri

        Rafet El Roman evlenmek istiyor

        Girne'de konser veren Rafet El Roman, basın mensuplarının, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Yasemin Hanım ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Tabii ki... Neden olmasın?" diyerek evliliğe yeşil ışık yaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:41
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        • 1

          Rafet El Roman, Girne'de sahne aldı. El Roman, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "KENDİNİ YAŞLI HİSSEDEN BİRİ DEĞİLİM"

          “Müzik kariyerinizin başından bugüne her sahneniz çok enerjik geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna Rafet El Roman, “Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Benjamin Button gibi keşke gençliğimizi geriye alsak... Şaka tabii ki... Kendini yaşlı hisseden biri değilim” diyerek yanıt verdi.

        • 3

          "ROMAN GİBİ BİR HAYATIM VAR"

          “Başarının her türlüsüne doydum. Kariyerimde başarının her yüzünü gördüm" diyen Rafet El Roman, "Sonuna doğru bir ayrılık süreci oldu. Ben Almanya’da yaşamak zorunda kaldım. Orada çocuklarım ile yeniden bir hayata başladım. Sonra tekrar müzik yapmaya başladım, yine zirveye oturdum. İnişli çıkışlı bir hayat yaşadım. Adımı tam taşıyorum. Rafet El Roman... Roman gibi bir hayatım var" açıklamasını yaptı.

        • 4

          EVLENMEK İSTİYOR

          Ünlü şarkıcı, “Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun. Yasemin Hanım ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna,"Tabii ki... Neden olmasın?" cevabını vererek, evliliğe yeşil ışık yaktı. El Roman, ardından sevgilisine kameralar karşısında sevgilisine öpücük yolladı.

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