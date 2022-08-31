Dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı.

El Roman, dans performansıyla dikkat çekti. 54 yaşındaki şarkıcının o anlarını sunucu Özlem Yıldız, "Ama bu dans şov çekilmeliydi..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Rafet El Roman'ın kısa sürede yoğun ilgi gören dans videosu sosyal medyayı salladı.